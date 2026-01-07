Confirmaron muerte cerebral a niño aplastado por la caída de un arco de fútbol

El menor, de 12 años, había sufrido un grave accidente en el predio de un colegio de Junín de Los Andes, donde participaba de una actividad con exploradores. El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó que presentaba muerte encefálica y permanecía en terapia intensiva.
El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó este martes por la mañana que el niño de 12 años que había resultado gravemente herido tras la caída de un arco de fútbol en un colegio de Junín de Los Andes fue diagnosticado con muerte encefálica. El menor permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes, con un cuadro crítico y pronóstico reservado.
El trágico accidente ocurrió durante la tarde del lunes en el Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, ubicado en la intersección de las calles Don Bosco y Laura Vicuña, en Junín de los Andes. El niño, oriundo de la provincia de Buenos Aires, participaba de actividades recreativas junto a un grupo de exploradores que se encontraba acampando en el predio escolar, bajo la supervisión de adultos, publicó La Mañana de Neuquén.
Según las primeras informaciones, alrededor de las 17 horas el menor se encontraba en una de las canchas de fútbol del colegio y, por motivos que aún son materia de investigación, se colgó del travesaño de uno de los arcos. La estructura cedió y cayó sobre su cuerpo, provocándole lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona del tórax.
Asistencia médica y derivaciones
Tras el impacto, el niño recibió asistencia inmediata por parte de un médico que acompañaba al contingente. En una primera evaluación, el profesional constató una contusión pulmonar y fracturas costales. Ante la gravedad de la situación, el menor fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al hospital de Junín de los Andes.
Debido a la complejidad del cuadro, los profesionales activaron un código rojo y dispusieron su derivación al hospital de San Martín de los Andes, con custodia y coordinación del personal policial de la Comisaría 25. Una vez ingresado al centro de mayor complejidad, el paciente fue trasladado directamente a la unidad de terapia intensiva.
Cirugía cardíaca y estado crítico
En las horas posteriores al ingreso, los médicos detectaron una laceración de aproximadamente dos centímetros en el corazón, una lesión de extrema gravedad. Por este motivo, el niño debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, procedimiento en el que se le colocó un catéter cardíaco. Tras la operación, continuó internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
Con el correr de las horas, el Ministerio de Salud de Neuquén confirmó que el menor presentaba muerte encefálica, lo que agravó aún más el delicado cuadro clínico. Sus padres viajaron desde la provincia de Buenos Aires y se encontraban acompañándolo en San Martín de los Andes.
Desde el entorno familiar trascendió que se había solicitado evaluar una posible derivación a la ciudad de Neuquén y, posteriormente, a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires, con el objetivo de acceder a tratamientos especializados y a la intervención de equipos médicos específicos.
Investigación en curso
Las circunstancias en las que se produjo el accidente continúan bajo investigación para determinar responsabilidades y establecer si existieron fallas en las condiciones de seguridad del arco de fútbol. El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad educativa y en la ciudad, mientras se aguarda el avance de las actuaciones correspondientes.