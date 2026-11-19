El Gobierno de Entre Ríos licitará la refacción integral de la escuela N.º 9 Dr. Luis Agote, de San Salvador, con un presupuesto oficial de $998 millones. La intervención incluirá reparaciones edilicias, renovación de instalaciones y mejoras de accesibilidad.

La apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 12/2026 se realizará el miércoles 25 de noviembre, a las 10. El acto tendrá lugar en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, en De la Puente 220, Paraná.

La institución está ubicada en Francisco Ramírez 69 y cuenta con 50 años de trayectoria. Actualmente recibe a más de 70 estudiantes de los niveles inicial y primario.

Qué problemas edilicios se atenderán

El proyecto del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura abarca 1.950 metros cuadrados entre superficies cubiertas, semicubiertas y exteriores. El plazo de ejecución previsto es de 270 días corridos.

Un relevamiento técnico identificó filtraciones en los techos, deterioro de los tanques de reserva y problemas en los sanitarios. También detectó aberturas corroídas y deficiencias en las instalaciones eléctricas de la escuela de San Salvador.

Los trabajos contemplan reemplazar las cubiertas e incorporar aislación térmica y nuevos desagües pluviales. Además, se cambiarán los tanques de agua y se refaccionarán los grupos sanitarios y la cocina.

Mejoras para garantizar la accesibilidad

La intervención incluye la adecuación de baños para personas con movilidad reducida y la construcción de rampas y escaleras. También se repararán veredas y se mejorarán los espacios exteriores.

El proyecto prevé renovar las carpinterías y las instalaciones eléctricas, además de realizar tareas generales de pintura. Estas obras forman parte de la refacción integral que se licitará para el establecimiento.

El ministro Hernán Jacob destacó el papel educativo de la institución de San Salvador. “Son intervenciones necesarias para que estudiantes, docentes y el personal cuenten con espacios seguros, accesibles y adecuados”, sostuvo.