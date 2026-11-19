El robo de patos en los Lagos de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, derivó en la imputación de un hombre de 36 años y su hijo adolescente de 15, además del descubrimiento de aproximadamente 60 animales que permanecían en cautiverio en una vivienda del conurbano bonaerense. La Justicia investiga si detrás del hecho existe una organización dedicada al tráfico ilegal de fauna silvestre.

El caso comenzó el 13 de noviembre, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad sorprendieron a ambos involucrados mientras intentaban cargar patos y gansos en una camioneta, en inmediaciones del Lago de Regatas de Palermo.

Durante el procedimiento se encontraron 13 patos dentro de tres cajas. Los agentes dieron intervención a la Unidad de Flagrancia Norte, que dispuso las detenciones, el secuestro del vehículo y la recuperación de las aves

(Agencia NA)

Allanaron una vivienda y encontraron decenas de animales

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, conducida por Mauro Tereszko, quien imputó a los dos involucrados por robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal, delitos atribuidos en concurso real.

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A partir de las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a analizar la posibilidad de que los animales sustraídos estuvieran destinados a una red de comercialización ilegal. Por ese motivo, solicitaron autorización judicial para registrar una propiedad ubicada en Billinghurst, partido bonaerense de San Martín.

El allanamiento se realizó durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, con intervención de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la DDI San Martín de la Policía bonaerense.

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Sospechan de una red de tráfico ilegal de fauna

Al llegar al inmueble, los efectivos observaron a varias personas que intentaban retirar animales en jaulas. Ante esa situación, ingresaron con la orden judicial y comenzaron a inspeccionar la vivienda.

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En el interior encontraron cerca de 60 animales en cautiverio, más de 50 de ellos silvestres. Entre los ejemplares había patos, gallinas, palomas, conejos, cobayos y un ave autóctona. Algunos presentaban heridas y se encontraban en condiciones de hacinamiento.

Durante el operativo fueron identificadas tres personas. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la investigación continúa para determinar si los animales estaban destinados a la venta ilegal y establecer posibles responsabilidades adicionales. Por la suma de los delitos imputados, los acusados podrían enfrentar penas de hasta nueve años de prisión, aunque todavía no existe una condena.