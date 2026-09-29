Robo de cables en plaza Leonforte: es la segunda vez que ocurre y quedó parcialmente a oscuras

REDACCIÓN ELONCE
Un nuevo robo de cables en plaza Leonforte dejó tres luminarias sin funcionar y parte del espacio público a oscuras. Desde la vecinal Rocamora II indicaron a Elonce que sustrajeron unos 60 metros y reclamaron una cámara de seguridad.
Un nuevo robo de cables en plaza Leonforte, ubicada en barrio Rocamora II de Paraná, dejó parte del espacio público a oscuras y generó preocupación entre los vecinos. Según informaron a Elonce, fueron sustraídos alrededor de 60 metros de cable y tres luminarias quedaron fuera de funcionamiento.
Graciela Bracho, presidenta de la Comisión Vecinal Rocamora, explicó que no es la primera vez que ocurre un episodio de estas características en el lugar. La situación preocupa especialmente porque la iluminación es considerada fundamental para quienes utilizan diariamente la plaza.
“Es la segunda vez que nos roban. Ahora quedaron tres luminarias más sin luz, son casi 60 metros de cable. Es la segunda denuncia que hago”, manifestó Bracho durante una entrevista con Elonce.
Ya habían sufrido otro robo en septiembre
La presidenta de la comisión vecinal recordó que el primer hecho ocurrió días atrás. “Para amanecer el 23 de septiembre también robaron. Pasamos los videos al canal. Es una lástima porque acá se trata de tener bien limpio para que la familia disfrute”, expresó.
Además, hizo hincapié en las consecuencias que tiene la falta de iluminación para la seguridad del barrio. “Lo más importante es la luz porque es la seguridad de todos, porque es un barrio grande”, sostuvo. Según precisó, el sector afectado comprende las inmediaciones de las calles Juan de la Cruz y Ruperto Pérez.
La situación genera mayor inquietud debido a que existe presencia policial a una cuadra del lugar. Bracho confirmó que las denuncias correspondientes fueron realizadas ante la Comisaría Décima y explicó que el destacamento próximo a la plaza tiene funciones limitadas para determinados trámites.
Reclaman una cámara de seguridad
Ante la reiteración de los hechos, desde la comisión vecinal volvieron a solicitar la instalación de una cámara del sistema de videovigilancia 911. Bracho señaló que el pedido ya había sido planteado anteriormente a las autoridades policiales.
“Desde que estoy como presidenta hemos hecho dos foros de seguridad. Le hemos pedido al jefe departamental que, por favor, pusieran una cámara y él alegó que tenemos que hacer muchas denuncias para que la coloquen, pero acá es fundamental”, manifestó.
La vecinal también remarcó que las luminarias afectadas habían sido colocadas recientemente. Según indicó Bracho, fueron instaladas “en noviembre del año pasado”, como parte de las tareas de renovación del alumbrado público desarrolladas en diferentes sectores de la capital entrerriana.
El costo de volver a reparar las luminarias
Bracho indicó que recientemente había mantenido conversaciones con el director de Alumbrado Público municipal, Jorge Villarruel, para avanzar con nuevas mejoras en la zona. Sin embargo, el nuevo robo obliga a destinar recursos a reparar nuevamente una instalación que ya se encontraba funcionando.
“Hace días tuve una charla con el director de Alumbrado Público de la Municipalidad, Jorge Villarruel, y le pedí que, por favor, ponga las nuevas luces”, contó la referente barrial. Según explicó, todavía permanecen luminarias antiguas en otro sector cercano a la plaza y estaba previsto avanzar con su reemplazo.
Finalmente, lamentó que nuevamente deban realizarse trámites y destinarse fondos para reponer los elementos sustraídos. “Mañana tengo que llevar esta denuncia. Ellos tienen que hacer un presupuesto para poder comprar más cable y volver a poner alumbrado donde ya había”, expresó.