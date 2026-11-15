Paritaria docente: el Gobierno dará conferencia tras el rechazo de gremios a la propuesta de aumento salarial

El Gobierno de Entre Ríos brindará este lunes una conferencia de prensa para explicar la propuesta de aumento salarial rechazada por los gremios docentes. La oferta contempla un piso de $1 millón, una suba del 4% y mejoras en adicionales. La negociación continuará el viernes 20.
La paritaria docente en Entre Ríos tendrá un nuevo capítulo este lunes 16 de noviembre, cuando el Gobierno provincial brinde una conferencia de prensa para abordar la última propuesta de aumento salarial, rechazada por los cuatro gremios del sector. La convocatoria está prevista para las 11, en el salón Mujeres Entrerrianas de Casa de Gobierno, en Paraná.
La presentación estará encabezada por el ministro de Economía, Fabián Boleas; el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Los funcionarios expondrán los alcances de la oferta presentada durante la quinta mesa paritaria del año.
La iniciativa oficial contempló un incremento remunerativo del 4% sobre los haberes de octubre, aplicable desde noviembre, y la elevación del salario mínimo garantizado de $910.000 a $1 millón netos. Sin embargo, las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta durante la audiencia realizada el viernes en la Secretaría de Trabajo.
Qué aumento salarial ofreció el Gobierno a los docentes
Durante el fin de semana, el Ejecutivo provincial difundió los detalles de la oferta y sostuvo que las modificaciones representarían una mejora de bolsillo cercana a los $130.000 mensuales para un salario base docente.
Según explicó el Gobierno, la propuesta combinaba un incremento remunerativo, que también tendría impacto en el medio aguinaldo de diciembre, con actualizaciones de distintos adicionales que integran los ingresos de los trabajadores de la educación.
Entre las modificaciones figuró la duplicación del adicional por antigüedad, identificado como Código 025, que pasaría de $25.000 a $50.000. Este concepto, creado en 2025, es remunerativo y bonificable, y alcanza a docentes con más de diez años de antigüedad.
Cómo quedarían el Fopid y el adicional por Conectividad
La propuesta también incluyó aumentos en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en el adicional por Conectividad, dos componentes que forman parte de los ingresos del sector educativo.
Para los docentes de jornada simple, la suma de ambos conceptos pasaría de $149.018 a $200.000, lo que representaría una mejora mensual de $50.982.
En el caso de jornada completa, el monto conjunto aumentaría de $238.436 a $340.000, con una diferencia de $101.564. El Ejecutivo aclaró que el incremento final de bolsillo dependería del cargo, la cantidad de horas trabajadas y la situación particular de cada docente.
Los gremios rechazaron la propuesta y habrá otra reunión
La oferta fue rechazada durante la audiencia paritaria del viernes, en la que participaron representantes del CGE y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Tras el desacuerdo, las partes acordaron continuar la negociación el viernes 20 de noviembre, fecha que se encuentra próxima al límite administrativo para incorporar las mejoras en la liquidación de los salarios.
En ese contexto, el Gobierno podría recurrir nuevamente a un decreto para disponer el pago del incremento, como ocurrió en las cuatro negociaciones salariales anteriores de 2026. No obstante, esa posibilidad todavía no fue confirmada como decisión oficial.
La conferencia de este lunes permitirá conocer la posición del Ejecutivo frente al rechazo sindical y los pasos que prevé seguir antes de la próxima audiencia paritaria.