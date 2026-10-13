Shakira sorprendió al agradecer a Antonio de la Rúa en pleno concierto: "Amigo del alma"

El agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa sorprendió a los miles de fanáticos que asistieron al cierre de su residencia musical en Madrid. La cantante colombiana finalizó este lunes 12 de octubre la etapa europea de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", después de 13 presentaciones en Macondo Park, con un emotivo reconocimiento público a su expareja.

Durante el último espectáculo, la artista destacó el trabajo que el empresario argentino realizó detrás de la organización del proyecto. De la Rúa, quien mantuvo una relación sentimental con Shakira durante más de una década, participó en el desarrollo del espacio especialmente construido para los conciertos en la capital española.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park", expresó la intérprete ante el público.

"Todo se transforma": las palabras de Shakira a Antonio de la Rúa

El momento más emotivo llegó cuando Shakira hizo referencia a la transformación de los vínculos personales y mencionó directamente al empresario argentino, provocando una reacción entre los asistentes.

"Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", manifestó la cantante durante el cierre de su residencia.

Sus declaraciones volvieron a colocar en el centro de la atención mediática la relación entre ambos, especialmente después de los rumores que circularon durante los últimos meses sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, ninguno confirmó públicamente que exista un nuevo romance.

La fotografía que alimentó los rumores de reconciliación

En agosto pasado, una fotografía compartida en redes sociales por el empresario George Nader había despertado especulaciones sobre un acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa.

La imagen fue tomada en un restaurante de Miches, República Dominicana, donde ambos compartieron un encuentro junto a Tonino Mebarak, hermano de la cantante, y el propio Nader. En la fotografía, Shakira aparecía sonriente y con un brazo sobre el hombro de su expareja.

(@george_n_nader)

Aunque la publicación generó numerosas interpretaciones, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones que confirmaran una reconciliación. El reconocimiento durante el concierto en Madrid, en cambio, permitió conocer cómo la artista define actualmente su relación con el empresario.

La historia de amor y trabajo que compartieron

Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Durante más de una década, el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa también desempeñó un papel importante en la carrera internacional de la cantante.

El empresario participó en decisiones estratégicas y proyectos profesionales, especialmente durante la etapa de lanzamiento de "Laundry Service", el álbum que impulsó la consolidación internacional de la artista colombiana.

En enero de 2011, ambos anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto. "Hemos tomado la decisión de darnos un tiempo en nuestra relación sentimental. Seguiremos trabajando juntos, manteniendo un lazo profesional y personal basado en el respeto y el afecto", expresaron entonces.

Con el paso de los años, aquella colaboración profesional también terminó y ambos mantuvieron sus vidas alejadas de la exposición conjunta. Ahora, el cierre de la gira europea marcó un nuevo capítulo en su historia.