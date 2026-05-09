Carmen Barbieri reveló hace cuánto que no tiene “intimidad”: “Uy, hace tanto…”

Lejos de esquivar preguntas incómodas, Carmen Barbieri volvió a demostrar su espontaneidad y sentido del humor al hablar sobre su presente sentimental. En una entrevista distendida con Pampita para Infobae, la conductora se sinceró sobre las condiciones que debe cumplir un hombre para conquistarla y sorprendió con una confesión íntima.

Durante la charla, Pampita le consultó qué características debería tener una futura pareja y Carmen dejó en claro que no busca una relación basada en lo económico, aunque sí considera importante que la otra persona tenga independencia financiera. “Que no lo tenga que mantener”, remarcó tajante.

Además, la actriz explicó que siempre priorizó su autonomía personal y económica. “Yo sola me pago, me compro, me mantengo”, afirmó con seguridad. En esa misma línea, agregó: “Que se pague su alquiler, su comida, su ropa y sus viajes”.

Su experiencia con las aplicaciones de citas

En otro tramo de la entrevista, Barbieri recordó su fugaz experiencia en aplicaciones de citas. Según contó, decidió abandonar rápidamente esas plataformas porque muchas personas dudaban de que realmente fuera ella quien manejaba el perfil.

“No creían que era yo”, relató entre risas. La conductora explicó que con el tiempo terminó cansándose de la exposición y optó por pedir que eliminaran su cuenta para evitar situaciones incómodas.

Actualmente, Carmen aseguró que disfruta plenamente de la soltería y que no tiene apuro por iniciar una nueva relación. Incluso, señaló que preferiría conocer a alguien mediante amigos o personas de confianza antes que a través de redes sociales o aplicaciones.

La confesión íntima que sorprendió a todos

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando Pampita decidió preguntarle directamente sobre su vida sexual. “¿Cómo es Carmen en el sexo?”, lanzó la modelo en medio de la charla distendida.

Lejos de esquivar el tema, respondió con sinceridad y humor: “¿En el sexo? Uy, hace tanto…”, comentó divertida. Intrigada, Pampita insistió inmediatamente: “¿Hace cuánto?”.

“Hace mucho”, respondió nuevamente Carmen, aunque la conductora quiso obtener una respuesta más precisa. “No, dale, ¿cuánto?”, retrucó Pampita entre risas.

Finalmente, llegó la revelación que sorprendió tanto en el estudio como a los seguidores de la entrevista: “Será, qué sé yo… nueve, diez años”, confesó, generando asombro.

Con total naturalidad, la actriz volvió a demostrar que mantiene intacta su frescura y su capacidad para hablar sin filtros sobre cualquier aspecto de su vida, incluso los más íntimos.