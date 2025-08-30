 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Fede Bal y Evelyn Botto: ¿Un nuevo romance en el mundo del espectáculo?

El conductor Fede Bal y la actriz Evelyn Botto habrían comenzado un incipiente vínculo amoroso, según la noticia confirmada por Yanina Latorre. Ambos fueron vistos juntos recientemente en una función teatral.

30 de Agosto de 2025
En un giro inesperado en el mundo del espectáculo, se dio a conocer que Fede Bal, hijo de Carmen Barbieri, estaría iniciando una nueva relación con la comunicadora y actriz Evelyn Botto. La noticia fue confirmada por la periodista Yanina Latorre, quien reveló detalles sobre este incipiente vínculo amoroso.

Según la información, Bal y Botto se habrían visto juntos por primera vez en el Teatro Lola Membrives durante una función de "Rocky, el musical", protagonizada por Nicolás Vázquez. Este espectáculo generó atención en los medios debido a la reciente separación de Vázquez de Gimena Accardi, quien posteriormente confesó haberle sido infiel.

El joven conductor, conocido por su historia de relaciones públicas, parece haber decidido apostar nuevamente al amor, luego de varios intentos fallidos. La última relación de Fede Bal fue con Sofía Aldrey, con quien estuvo hasta 2023, y recientemente fue vinculado a figuras como Fátima Flórez y Bianca Iovenitti, una de las bailarinas de "Magnífica".

 

Por su parte, Evelyn Botto, quien no había tenido una relación formal en los últimos siete años, habría encontrado una nueva oportunidad sentimental con el mediático Bal. Además, la actriz, quien actualmente interpreta a Úrsula en el musical de "La Sirenita", se encuentra ahora en una nueva etapa de su vida personal.

Ambos, a pesar de haber tenido encuentros previos, como se mencionó, parecen estar conociéndose en este nuevo vínculo que ha generado revuelo en los círculos de la farándula. Aunque aún es temprano para asegurar la profundidad de su relación, los rumores de este romance se suman a los innumerables giros amorosos que constantemente alimentan la prensa del espectáculo. (Noticias Argentinas)

Temas:

espectáculo historia Fede Bal
