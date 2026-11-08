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El papa León XIV llegó a la Argentina: fue recibido por Milei y encabeza una larga agenda actividades

El Pontífice aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente argentino y una comitiva del gobierno dio la bienvenida al Santo Padre en la pista. Se dirige a Plaza San Martín, donde rendirá homenaje al prócer.

8 de Noviembre de 2026
El Papa se reunió con Milei en Casa Rosada pasada una hora de su arribo al país
El Papa se reunió con Milei en Casa Rosada pasada una hora de su arribo al país

El Pontífice aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente argentino y una comitiva del gobierno dio la bienvenida al Santo Padre en la pista. Se dirige a Plaza San Martín, donde rendirá homenaje al prócer.

El Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas que trasladó al papa León XIV, a su comitiva y a una delegación de periodistas despegó este domingo a las 15:55 desde Montevideo, Uruguay, con destino a Aeroparque Jorge Newbery, en la Capital Federal y aterrizó a las 16:30. El pontífice fue recibido por el presidente Javier Milei en el marco de su visita oficial al país.

Luego de entonar el himno nacional en la pista de aterrizaje, junto al presidente argentino, el Pontífice se dirige a Plaza San Martín, en la Capital Federal, donde rendirá homenaje al prócer y se encontrará con los fieles.

Foto: Clar&iacute;n
Foto: Clarín

 

Tras su arribo a Buenos Aires, León XIV comenzará una agenda que incluye encuentros institucionales, actividades sociales y celebraciones religiosas. Uno de los momentos centrales será la reunión con Milei en la Casa Rosada, donde también participarán autoridades y representantes del cuerpo diplomático.

Cronograma completo

 

Domingo 8 de noviembre

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)

Foto: Gustavo Gavotti
Foto: Gustavo Gavotti

 

Lunes 9 de noviembre

 

09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal

Foto: Clar&iacute;n
Foto: Clarín

 

Martes 10 de noviembre

 

07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

 

Miércoles 11 de noviembre

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú

Foto: Juan Tesone | Clar&iacute;n
Foto: Juan Tesone | Clarín

 

La visita del pontífice genera expectativa en todo el país y marca el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas.

Foto: Gustavo Gavotti
Foto: Gustavo Gavotti

Temas:

Papa León Papa León XIV
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