El papa León XIV llegó a la Argentina: fue recibido por Milei y encabeza una larga agenda actividades

El Pontífice aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente argentino y una comitiva del gobierno dio la bienvenida al Santo Padre en la pista. Se dirige a Plaza San Martín, donde rendirá homenaje al prócer.
El Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas que trasladó al papa León XIV, a su comitiva y a una delegación de periodistas despegó este domingo a las 15:55 desde Montevideo, Uruguay, con destino a Aeroparque Jorge Newbery, en la Capital Federal y aterrizó a las 16:30. El pontífice fue recibido por el presidente Javier Milei en el marco de su visita oficial al país.
Luego de entonar el himno nacional en la pista de aterrizaje, junto al presidente argentino, el Pontífice se dirige a Plaza San Martín, en la Capital Federal, donde rendirá homenaje al prócer y se encontrará con los fieles.
Tras su arribo a Buenos Aires, León XIV comenzará una agenda que incluye encuentros institucionales, actividades sociales y celebraciones religiosas. Uno de los momentos centrales será la reunión con Milei en la Casa Rosada, donde también participarán autoridades y representantes del cuerpo diplomático.
Cronograma completo
Domingo 8 de noviembre
16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17:50: encuentro con el Presidente de la República
18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)
Lunes 9 de noviembre
09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba
09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery
20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú
La visita del pontífice genera expectativa en todo el país y marca el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas.