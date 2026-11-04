Investigarán el ataque de una patota a mujeres trans en Palermo

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación por un violento episodio ocurrido en los bosques de Palermo, donde un grupo de adolescentes atacó a trabajadoras sexuales trans. La agresión quedó registrada en videos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales, acompañados por expresiones discriminatorias.

Según informó Infobae, las imágenes mostraron a varios jóvenes que persiguieron y agredieron a las mujeres utilizando distintos objetos. Entre los elementos empleados durante el enfrentamiento se observaron conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y hasta un árbol arrancado de raíz.

Las grabaciones fueron compartidas por presuntos participantes del ataque, quienes acompañaron las publicaciones con mensajes transfóbicos y burlas hacia las víctimas. Uno de los videos incluyó la expresión “a correr a los trabas (sic)”, mientras que otro joven se presentó en redes sociales como “el matatrabas”.

Un adolescente de 14 años resultó herido

Durante el enfrentamiento, las trabajadoras sexuales respondieron a las agresiones, de acuerdo con distintos testimonios recogidos tras el episodio. En ese contexto, un adolescente de 14 años, oriundo de Berazategui, recibió un golpe en la cabeza con una linga de bicicleta.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el lugar y trasladó al menor hasta el Hospital Fernández. Allí, los profesionales médicos constataron que presentaba un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico, lesiones que fueron consideradas leves.

La atención médica del adolescente dio origen a la intervención judicial. La Fiscalía porteña inició actuaciones de oficio, debido a que las investigaciones por lesiones corresponden a la jurisdicción de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Los jóvenes participaban de un encuentro de ciclismo

De acuerdo con la información difundida, los adolescentes se encontraban en la zona porque participaban de una reunión de aficionados al ciclismo stunt, una disciplina que consiste en realizar maniobras y acrobacias sobre bicicletas.

Uno de los organizadores del encuentro explicó al portal SM Noticias que el grupo tenía previsto realizar un recorrido determinado, pero algunos participantes se apartaron de la actividad y se dirigieron hacia los bosques de Palermo.

“Nosotros teníamos un recorrido establecido, pero hubo un grupo de chicos que se abrieron solos y se fueron hacia los bosques de Palermo, empezaron a decirle cosas a las chicas y ellas respondieron. Ahí se dio la pelea”, relató.

El testimonio permitió reconstruir parte de las circunstancias previas al enfrentamiento. Sin embargo, la investigación deberá establecer cómo comenzaron las agresiones, quiénes participaron y cuáles fueron las responsabilidades individuales.

Repudio de organizaciones de diversidad sexual

La difusión de los videos generó cuestionamientos de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ+, quienes denunciaron que el episodio constituyó un ataque motivado por la identidad de género de las víctimas.

Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad, expresó su rechazo a lo ocurrido y sostuvo que los hechos debían investigarse como un posible delito de odio.

“Desde la Fundación Igualdad, repudiamos la agresión que sufrieron personas travestis trans en Palermo. Un grupo de jóvenes las persiguió y las golpeó en plena calle, lo filmó y después lo subió a las redes”, manifestó mediante una publicación.

El referente también cuestionó la actitud de quienes registraron el enfrentamiento y difundieron las imágenes con mensajes discriminatorios.

“Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género”, afirmó.

Además, advirtió que la difusión de las grabaciones reflejó, a su entender, una naturalización de las agresiones contra las personas trans y reclamó una respuesta de las autoridades.

La Justicia analiza un posible agravante por odio de género

La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, que deberá determinar las circunstancias del episodio y la participación de las personas involucradas.

Uno de los aspectos que podría analizarse es la existencia de una motivación discriminatoria. En ese sentido, una eventual imputación podría contemplar el agravante por odio a la identidad de género, aunque esa calificación dependerá de las pruebas reunidas durante la investigación.

Los videos publicados en redes sociales y los mensajes atribuidos a los presuntos agresores podrían resultar relevantes para esclarecer lo sucedido y establecer si existió una conducta motivada por prejuicios contra las víctimas.

Por el momento, el expediente se inició a partir de las lesiones sufridas por el adolescente de 14 años, mientras que la Justicia deberá evaluar el conjunto de los hechos registrados durante el enfrentamiento.