La Argentina superó el promedio mundial de bienestar laboral: en qué puesto quedó

La Argentina se ubicó quinta entre los seis países latinoamericanos incluidos en un ranking de bienestar laboral y séptima entre los 27 relevados a nivel mundial. El país obtuvo 66 puntos sobre 100 en el Global Workplace Joy Index de Edenred, frente a un promedio global de 63.

México y Perú encabezaron la clasificación regional con 72 puntos cada uno. Brasil obtuvo 70 y Chile, 69. Uruguay quedó detrás de la Argentina, con 65 puntos.

El estudio reunió las respuestas de 17.450 trabajadores y 8.920 responsables de Recursos Humanos. En la Argentina participaron 500 empleados y 200 representantes de esas áreas.

Cómo evalúan los argentinos su experiencia en el trabajo

El índice de bienestar laboral reúne diez indicadores. Entre ellos figuran la energía durante la jornada, el orgullo por el trabajo, el sentido de propósito, el vínculo con los compañeros, el reconocimiento y el agotamiento.

En una pregunta separada del índice, los trabajadores argentinos calificaron con 6,7 sobre 10 cómo se sienten en el trabajo. Los responsables locales de Recursos Humanos estimaron ese bienestar en 7,5.

La diferencia entre ambas percepciones fue de 0,8 puntos en la Argentina. En el conjunto de los países relevados, la brecha entre las respuestas de los empleados y las estimaciones de Recursos Humanos fue de un punto.

Cuánto pesan los beneficios a la hora de cambiar de empleo

A nivel global, el 63% de los trabajadores encuestados consideró que los beneficios que ofrece la empresa son tan importantes como el salario base o más. Quienes registraron un nivel alto de bienestar laboral recibían, en promedio, cinco beneficios, frente a tres entre quienes declararon un nivel bajo.

Al señalar qué los motivaría a cambiar de empleo, el 59% mencionó una remuneración más alta. Un mejor paquete de beneficios apareció en segundo lugar, con el 31%, seguido por las oportunidades de desarrollo profesional, con el 26%.

El reconocimiento de los jefes también estuvo asociado con la intención de permanecer en la empresa. Entre quienes no habían recibido ninguna muestra de reconocimiento durante el último mes, el 73% esperaba seguir en su puesto al cabo de un año. Entre quienes habían recibido una, la proporción llegó al 86%.

Qué relación encontró el estudio con la permanencia y la productividad

El 94% de quienes registraron un nivel alto de bienestar esperaba continuar con el mismo empleador durante los próximos 12 meses. Entre quienes registraron un nivel bajo, la proporción fue del 63%.

La diferencia también apareció en la percepción de la productividad. El 73% del grupo con mayor bienestar afirmó que se sentía más productivo que un año atrás, frente al 27% del grupo con menor bienestar.

Los porcentajes reflejan expectativas de permanencia y valoraciones de los propios trabajadores. El relevamiento permite observar asociaciones entre esas respuestas y el nivel de bienestar, sin establecer una relación causal.