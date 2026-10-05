Feria en tu Barrio estará esta semana en tres puntos de Paraná: días y horarios

Feria en tu Barrio recorrerá Puerto Viejo, Escuela Hogar y Plaza Sáenz Peña durante esta semana. La propuesta funcionará de 9:30 a 12:30 y ofrecerá productos de emprendedores y productores locales.
Feria en tu Barrio estará esta semana en tres puntos de Paraná, donde vecinos podrán acceder a productos de emprendedores, puesteros y productores locales. La propuesta impulsada por la Municipalidad se desarrollará el miércoles 7, jueves 8 y sábado 10, siempre de 9:30 a 12:30.
El cronograma comenzará el miércoles 7 en Puerto Viejo, en la intersección de Camino de Santiago y Fernando el Católico. En esta oportunidad, la actividad se llevará adelante en articulación con la comisión vecinal de la zona.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el doble objetivo de la iniciativa. “La propuesta acerca productos a los vecinos y, al mismo tiempo, fortalece las oportunidades de comercialización de emprendedores, puesteros y microempresas locales”, señaló.
Escuela Hogar, la segunda parada
El jueves 8, Feria en tu Barrio se trasladará a la zona de la Escuela Hogar, sobre calle Don Bosco, donde también funcionará entre las 9:30 y las 12:30.
Bustamante explicó que este lugar fue incorporado al cronograma habitual de la iniciativa y cuenta con presencia de los feriantes durante el primer jueves de cada mes.
“Es un punto importante por la cantidad de barrios y comisiones vecinales de la zona y por el tránsito propio de calle Don Bosco”, remarcó el funcionario municipal.
El sábado, en Plaza Sáenz Peña
El recorrido semanal concluirá el sábado 10 en Plaza Sáenz Peña, con los puestos instalados sobre calle Villaguay. El horario se mantendrá de 9:30 a 12:30.
Sobre esta ubicación, Bustamante explicó que se trata de “otro de los puntos fijos, muy elegido y muy buscado por los vecinos y las vecinas”.
La propuesta municipal busca generar espacios de comercialización directa para emprendedores y productores, al tiempo que facilita a los consumidores la posibilidad de adquirir diferentes productos cerca de sus hogares.
Una propuesta para productores y consumidores
Desde el municipio señalaron que Feria en tu Barrio forma parte de las políticas destinadas a fortalecer la economía local y ampliar los canales disponibles para la comercialización de la producción.
Bustamante sostuvo que la iniciativa tiene como destinatarios tanto a consumidores como a quienes producen y comercializan. “Por un lado los paranaenses, que pueden encontrar productos cerca de sus domicilios; y por otro, a quienes participan de la feria y encuentran espacios concretos de trabajo y venta”, expresó.
De esta manera, el cronograma de esta semana tendrá tres jornadas: miércoles 7 en Puerto Viejo, jueves 8 en Escuela Hogar y sábado 10 en Plaza Sáenz Peña, todas de 9:30 a 12:30.