Gualeguaychú redujo a la mitad el embarazo adolescente en los últimos 10 años

El departamento Gualeguaychú logró reducir a la mitad el porcentaje de embarazos adolescentes durante la última década, según los datos presentados por el Comité de Morbimortalidad Perinatal del Hospital Centenario. El indicador pasó de superar el 17% hace diez años a ubicarse en el 8,52% durante 2025.

La presentación incluyó las estadísticas correspondientes a 2025 y al primer semestre de 2026 y permitió analizar la evolución de distintos indicadores vinculados con la salud materna e infantil, entre ellos nacimientos, embarazo adolescente, prematurez, restricción del crecimiento intrauterino y mortalidad fetal, infantil y

materna.

La exposición contó con la participación de la directora del Hospital Centenario, Andrea Martins; la referente del Comité de Morbimortalidad Perinatal, Margarita Otaegui; y profesionales de las áreas de Maternidad, Obstetricia, Neonatología, Ginecología y Puericultura.

Menos nacimientos y más cesáreas

Uno de los indicadores analizados fue la cantidad de nacimientos registrados en el Hospital Centenario, que mantiene una tendencia descendente respecto de años anteriores.

Durante 2025 se contabilizaron 951 nacimientos, mientras que en el primer semestre de 2026 fueron 483. El porcentaje de nacimientos hospitalarios se mantuvo en el 83% tanto durante 2025 como en los primeros seis meses de 2026.

En cuanto a las cesáreas, representaron el 65,25% de los nacimientos en 2025 y el 68,85% durante el primer semestre de 2026.

El embarazo adolescente se redujo a la mitad

Uno de los datos destacados de la presentación fue la evolución del embarazo adolescente. En 2025 se registraron 82 casos, equivalentes al 8,52% del total de nacimientos.

El indicador mostró una fuerte reducción en comparación con una década atrás, cuando el porcentaje superaba el 17%. Durante el primer semestre de 2026, el porcentaje se ubicó en 8,48%, manteniendo la tendencia descendente.

La evolución constituye uno de los principales indicadores positivos dentro del seguimiento de la salud materno-infantil realizado en el departamento.

Aumentaron los indicadores de prematurez

El informe también mostró un incremento en el porcentaje de nacimientos prematuros. En 2025, la prematurez alcanzó el 8,20%, mientras que durante los primeros seis meses de 2026 llegó al 10,35%.

En tanto, los casos de restricción del crecimiento intrauterino representaron el 2,31% en 2025 y el 3,51% en el primer semestre de 2026.

En materia de mortalidad, durante 2025 se registraron 7 muertes fetales, 5 infantiles y una materna. En los primeros seis meses de 2026, el Comité informó 7 muertes fetales, una infantil y una materna.

El rol del Comité de Morbimortalidad Perinatal

Andrea Martins destacó la importancia del trabajo interdisciplinario que se desarrolla a partir del análisis de estos indicadores.

El comité “es una herramienta fundamental para mejorar la calidad y seguridad de la atención materno-infantil, ya que permite analizar de manera sistemática e interdisciplinaria las muertes fetales, neonatales y los casos de morbilidad grave, identificando no solo las causas clínicas, sino también los factores asistenciales, organizacionales y sociales que pudieron influir”, sostuvo.

La directora del Hospital Centenario también señaló que este análisis “nos permite como institución fortalecer los protocolos y circuitos de atención basados en datos concretos, favoreciendo la comunicación entre los equipos y el trabajo interdisciplinario de los servicios involucrados”.

Además, remarcó la importancia de contar con información precisa para orientar las decisiones destinadas a mejorar la atención de las madres y los recién nacidos.

Finalmente, Martins agradeció a los distintos servicios que participan del comité y destacó especialmente el trabajo de Margarita Otaegui, quien integra el espacio desde hace años y mantiene un fuerte compromiso con la salud materno-infantil.