Día Nacional del Chamamé: el homenaje a Cocomarola y una tradición que atraviesa generaciones

REDACCIÓN ELONCE
El Día Nacional del Chamamé se conmemora cada 19 de septiembre en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola. En diálogo con Elonce, Juan Manuel Bilat destacó el presente del género, el aporte de las nuevas generaciones y adelantó sus próximos proyectos.
El Día Nacional del Chamamé se celebra el 19 de septiembre en Argentina en homenaje a Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los grandes referentes del género, fallecido en esta fecha en 1974. El acordeonista y compositor entrerriano, Juan Manuel Bilat, destacó a Elonce la vigencia de una expresión cultural profundamente vinculada con la identidad del Litoral.
"El chamamé nos abraza, abraza esta región como nosotros abrazamos también esta cultura", expresó Bilat. Al recordar a Cocomarola, resaltó su legado y mencionó especialmente "Kilómetro 11", una de las composiciones emblemáticas asociadas al músico correntino.
Para el artista entrerriano, el chamamé excede lo estrictamente musical. "Es nuestra forma de vivir, es levantarnos en esta provincia, Entre Ríos. Es nuestra identidad", sostuvo. Además, destacó que septiembre marca el comienzo de una intensa temporada de fiestas y festivales donde el género tiene una presencia destacada.
El chamamé y las nuevas generaciones
Bilat consideró que el género atraviesa un momento de renovación, con jóvenes músicos interesados en mantener viva la tradición y llevarla a nuevos escenarios. "Hay un montón de gurises haciendo música y queriendo llevar nuestra identidad y nuestra cultura a diferentes lugares", señaló.
El artista también remarcó que esa identidad comprende tanto la música como la danza. En ese sentido, valoró el trabajo de bailarines, ballets y espacios educativos que acercan las expresiones folklóricas a niños y adolescentes.
Como ejemplo, recordó una reciente visita a una escuela rural de Ombú, donde participó de conciertos didácticos junto a otros músicos. La experiencia, aseguró, permitió comprobar el conocimiento y el interés de los estudiantes por las expresiones culturales de la región.
"Es importante mostrar de dónde somos"
"Es importante que lo cultivemos desde la mesa de nuestra casa, desde la familia. Es importante mostrar de dónde somos", reflexionó Bilat. En su caso, recordó que creció entre abuelos guitarreros y acordeonistas y que la música era protagonista habitual de las reuniones familiares.
El músico destacó también el actual momento del folklore argentino y mencionó el acercamiento de nuevos públicos a partir de artistas de distintas generaciones. Según su mirada, ese fenómeno representa una oportunidad para que el chamamé gane mayor presencia en las principales carteleras nacionales.
“Me gusta pensar en un chamamé mucho más presente en las grandes carteleras del país, donde todo el país cultural vuelva a mirar hacia el Litoral”, manifestó.
Un homenaje a Jorge Méndez en Paraná
Entre sus próximos proyectos, Bilat anunció que el 15 de octubre se presentará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con un homenaje sinfónico a Jorge Méndez, al cumplirse un año de su fallecimiento.
La producción contará con alrededor de 90 artistas en escena, una orquesta sinfónica, coro e invitados vinculados con la trayectoria del reconocido compositor entrerriano. "Es un buen momento para mostrar y seguir revalorizando su obra", expresó.
Bilat también anticipó distintas actuaciones en Entre Ríos y Santa Fe y confirmó que volverá a presentarse en Cosquín en enero. Una agenda que, según señaló, refleja el presente de una música que continúa transmitiéndose entre generaciones y que cada 19 de septiembre encuentra una fecha especial para celebrar su identidad.