Las reservas del Banco Central volvieron a caer y tocaron un nuevo mínimo en septiembre

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) cayeron este lunes a 49.695 millones de dólares, el nivel más bajo registrado durante septiembre. El retroceso se produjo pese a que la autoridad monetaria volvió a comprar divisas en el mercado oficial.

Durante la jornada, las reservas disminuyeron 103 millones de dólares, mientras que el BCRA adquirió otros 8 millones y extendió a diez ruedas consecutivas su racha compradora.

Con la última intervención, el saldo positivo acumulado durante septiembre llegó a 211 millones de dólares, mientras que las compras realizadas en lo que va de 2026 alcanzaron los 14.306 millones.

La participación del Banco Central fue reducida frente al volumen negociado durante la rueda. Los 8 millones de dólares adquiridos representaron alrededor del 1% de los 608 millones operados en el Mercado Libre de Cambios.

El promedio diario de compras durante septiembre quedó así en unos 14 millones de dólares, considerablemente por debajo de los 38 millones diarios registrados en agosto. También se encuentra lejos de los promedios de julio, junio y mayo, que habían alcanzado los 103 millones, 68 millones y 137 millones, respectivamente.

De acuerdo con el análisis de PPI citado en la información, el sector agropecuario viene liquidando alrededor de 170 millones de dólares diarios durante septiembre, mientras que las compras del Central promedian aproximadamente 14 millones por rueda.

Por qué bajaron las reservas

La caída de las reservas brutas también estuvo atravesada por movimientos en la valuación de los activos que integran las tenencias del BCRA. El oro retrocedió 0,70%, movimiento que habría reducido en aproximadamente 50 millones de dólares el valor contable de las reservas.

A su vez, el dólar global avanzó 0,20%, mientras que el yen cayó 0,32% y la libra retrocedió 0,16%. En sentido contrario, el euro subió 0,16% y el yuan avanzó 0,03%.

Especialistas citados en la información atribuyeron el menor ritmo de compras a una mayor demanda de divisas durante el segundo semestre. Christian Buteler consideró que la desaceleración era esperable para esta etapa del año y la relacionó con factores estacionales.

Cómo cerró el dólar

En el mercado cambiario, el dólar mayorista terminó en $1.514, mientras que el oficial minorista cerró en $1.534,23. El MEP se ubicó en $1.534,44 y el contado con liquidación terminó en $1.596,99, indica Ámbito Financiero.

Por su parte, el dólar blue finalizó la jornada en $1.550, con una brecha del 2,38% respecto del mayorista.

Los futuros operaron mayormente en baja, mientras que en el mercado de pesos la TAMAR descendió de 23,56% a 23,25% y la BADLAR permaneció en 22,06%.