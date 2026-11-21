Un joven de 23 años fue detenido tras protagonizar un incidente que incluyó una presunta agresión, un intento de fuga y un choque contra una camioneta. El test de alcoholemia dio positivo y la Policía retuvo el vehículo.
Un conductor alcoholizado fue detenido tras protagonizar un choque e intentar escapar de la Policía durante la mañana de este sábado en la ciudad entrerriana de Colón. El joven, de 23 años, también quedó involucrado en una presunta agresión contra otro automovilista. El episodio ocurrió alrededor de las 7, en calle Presidente Perón, entre Paysandú y Lima.
El procedimiento comenzó cuando el conductor de una Ford Ranger alertó telefónicamente a la Policía sobre un Volkswagen Gol gris que circulaba de manera zigzagueante por la ex Ruta 26.
Al llegar a una intersección semaforizada, los efectivos observaron que el denunciante aparentemente estaba siendo agredido por un grupo de jóvenes.
Intentó escapar y chocó contra una camioneta
Al advertir la presencia policial, los sospechosos subieron al Volkswagen Gol e intentaron darse a la fuga. Durante la maniobra, el automóvil embistió una Toyota Hilux conducida por un hombre de 30 años.
Los uniformados lograron reducir al conductor del Gol e identificaron a dos acompañantes, mientras que un tercer ocupante consiguió escapar del lugar.
Por disposición de la fiscal auxiliar Noelia Batto, el joven de 23 años quedó aprehendido. Además, se ordenaron las actuaciones correspondientes, con intervención de Policía Científica e Inspección Municipal.
Finalmente, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado positivo, por lo que las autoridades dispusieron la retención preventiva del automóvil.