IV Congreso de Canto Popular en Paraná: un encuentro para explorar la voz y la emoción

El IV Congreso de Canto Popular en Paraná tendrá como eje este año la relación entre la emoción y la voz, con una propuesta que buscará abordar el canto no solo desde la interpretación artística, sino también desde la formación, la investigación y el trabajo corporal. La cuarta edición se desarrollará el 9 y 10 de octubre en la Escuela de Música Constancio Carminio.

La actividad surgió desde la Licenciatura en Canto Popular y es organizada por docentes y estudiantes de la carrera. Durante las dos jornadas se desarrollarán mesas de ponencias, conversatorios, talleres y distintas instancias de intercambio vinculadas con el estudio de la voz y las particularidades de la interpretación dentro de la música popular.

Zoe Calvo, estudiante avanzada de la licenciatura, explicó a Elonce que la temática elegida busca profundizar en un aspecto central de la interpretación. "La voz transmite información que muchas veces no advertimos. A la hora de cantar, de interpretar y de transmitir, las emociones tienen un papel fundamental", sostuvo.

Zoe Calvo, estudiante de la Licenciatura en Canto Popular (Elonce)

Formación, investigación y nuevas herramientas

La programación incluirá la presentación de proyectos de investigación desarrollados por estudiantes, junto con exposiciones y análisis relacionados con el canto popular. También participarán invitados de distintas provincias y se prevé la presencia de artistas y profesionales vinculados con diferentes disciplinas.

Las masterclasses estarán destinadas tanto a quienes estudian canto como a personas interesadas en profundizar sus conocimientos. La propuesta también contempla a docentes, locutores y personas vinculadas con el uso profesional de la voz.

Desde la organización remarcaron que no es necesario contar con conocimientos previos para participar de todas las actividades. La intención es que el congreso pueda reunir a estudiantes, profesionales y público interesado en explorar distintas herramientas relacionadas con la voz y la interpretación.

Música en vivo y cierre con Jazz Ensamble

Como parte de la programación, el viernes 9 se realizará una peña en la Escuela de Música Constancio Carminio. La apertura estará a cargo de "Made in China", banda integrada por una de las estudiantes de la carrera.

El cierre del sábado tendrá como protagonista a "Jazz Ensamble", una formación de jazz con más de 40 años de trayectoria. La presentación contará además con la participación de estudiantes y docentes de canto, en una propuesta que buscará integrar la formación académica con el espectáculo en vivo.

Calvo destacó la importancia de que las actividades artísticas formen parte del encuentro. En ediciones anteriores participaron figuras como María Amelia Baltar y Sandra Mihanovich, mientras que este año el cierre estará a cargo de la reconocida formación entrerriana.

Cómo participar del Congreso de Canto Popular

Las inscripciones y la información sobre las actividades pueden consultarse a través de las redes sociales del Congreso de Canto Popular, donde también se encuentran los enlaces correspondientes para registrarse y conocer la programación.

El encuentro tendrá lugar el jueves 9 y viernes 10 de octubre en la Escuela de Música Constancio Carminio de Paraná y estará abierto a estudiantes, docentes, profesionales y público general interesado en el canto y el trabajo con la voz.