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Ópera y humor se combinaron en una propuesta artística en la Casa de la Cultura de Paraná

El grupo independiente Les Arts Argentina presentó en Paraná "El empresario teatral", una ópera cómica de Wolfgang Amadeus Mozart. La propuesta buscó acercar el género lírico al público a través de una obra breve, humorística y con interacción con los espectadores.

3 de Octubre de 2026
Ópera en Paraná: Les Arts presentó una obra cómica de Mozart.
Ópera en Paraná: Les Arts presentó una obra cómica de Mozart. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El grupo independiente Les Arts Argentina presentó en Paraná "El empresario teatral", una ópera cómica de Wolfgang Amadeus Mozart. La propuesta buscó acercar el género lírico al público a través de una obra breve, humorística y con interacción con los espectadores.

La ópera y humor en Paraná se combinaron en una propuesta artística presentada en la Casa de la Cultura por el grupo independiente Les Arts Argentina. La iniciativa tuvo como protagonista a "El empresario teatral", de Wolfgang Amadeus Mozart, una obra en un solo acto que propone una mirada diferente sobre el género lírico.

 

Marian Álvarez, integrante de la organización del espectáculo, explicó a Elonce que la propuesta buscó acercar la ópera al público de Paraná y Santa Fe. "Siempre tratamos de acercar la ópera al público paranaense, al público santafesino también", señaló.

 

(Elonce)
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La particularidad de la obra elegida está en su carácter de ópera cómica, alejada de las historias trágicas y extensas que suelen asociarse con el género. "No tiene tragedia, no es larga, no es quizás tan dramática como otras”, destacó Álvarez.

 

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Una propuesta para disfrutar y reír

 

El espectáculo permitió combinar las voces de cantantes líricos profesionales con situaciones humorísticas e interacción con los espectadores. Según explicó Álvarez, la respuesta del público fue positiva y durante la función se vivieron momentos de risas.

 

El elenco está integrado por Micaela Musto, de Paraná; Julián Herdt, de Diamante; y Héctor Onetto y Sofía Biole, de la provincia de Santa Fe. Los cuatro cuentan con trayectoria dentro de la actividad lírica.

 

La propuesta también tuvo como objetivo que el grupo pudiera presentarse en Paraná, ya que varios de sus integrantes desarrollan habitualmente su carrera en Santa Fe. "Esta propuesta fue también para jugar un poco de local porque tiene integrantes de Paraná", explicó Álvarez.

 

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Una función con posibilidad de regresar

 

La presentación realizada en la Casa de la Cultura fue la primera y única función prevista en Paraná. El año pasado, "El empresario teatral" había sido estrenada en Santa Fe por el grupo Les Arts Argentina.

 

Sin embargo, la respuesta del público podría abrir la posibilidad de una nueva presentación. "Esperamos que este público maravilloso que nos vino a visitar hoy pida una segunda función", expresó Álvarez.

 

La propuesta buscó acercar una obra de calidad artística a un público amplio, combinando el repertorio clásico con una puesta capaz de generar humor y entretenimiento. "Es un espectáculo maravilloso para toda la familia, para hacer reír, pero también para escuchar ópera de primera calidad", resumió Álvarez.

 

Noche de teatro musical en Casa de la Cultura

Temas:

Casa de la Cultura Paraná obra teatro LES ARTS ARGENTINA
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