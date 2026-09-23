Autopsia de Hayden Panettiere: murió por los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias

La autopsia de Hayden Panettiere confirmó que la actriz estadounidense murió por los efectos tóxicos de fentanilo y otras sustancias. La Oficina del Forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, determinó además que el fallecimiento fue accidental.

Panettiere, reconocida internacionalmente por sus trabajos en series como "Héroes" y "Nashville", tenía 36 años. Falleció el pasado 16 de agosto luego de ser encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, donde se encontraba temporalmente.

Según el informe oficial, la causa de muerte fueron los "efectos tóxicos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina". La autopsia no encontró signos de traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento.

Cómo encontraron a Hayden Panettiere

Los servicios de emergencia recibieron el llamado durante la tarde del 16 de agosto y, al llegar al lugar, encontraron a la actriz en paro cardíaco. Los paramédicos realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero no consiguieron revertir el cuadro y Panettiere fue declarada muerta.

De acuerdo con la investigación policial difundida por medios estadounidenses, la actriz había sido encontrada inconsciente. Antes de la llegada de los paramédicos, uno de los hombres que se encontraba en la vivienda le administró dos dosis de Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

Durante las actuaciones posteriores, los investigadores encontraron polvo entre las pertenencias de Panettiere y pastillas sobre una mesa. Los análisis realizados determinaron la presencia de fentanilo en las píldoras halladas.

La investigación continúa abierta

La Oficina del Forense del condado de Greenville dio por concluida administrativamente su investigación después de establecer la causa y la modalidad de la muerte, según informó UNO Entre Ríos. Sin embargo, la Policía de Greenville informó que su investigación sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento continúa abierta.

Los investigadores también analizan el origen de las sustancias encontradas y si Panettiere pudo haber accedido a medicamentos obtenidos fuera de los canales legales. Hasta el momento, las autoridades no informaron públicamente sobre personas acusadas en relación con ese aspecto de la causa.

Panettiere había hablado públicamente sobre los problemas de adicción que atravesó durante distintos momentos de su vida y sobre las dificultades asociadas a haber alcanzado la fama desde muy joven. Ahora, más de un mes después de su muerte, el informe forense estableció oficialmente que falleció de manera accidental por los efectos combinados del fentanilo y otras sustancias.