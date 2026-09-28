Prendió un espiral contra los mosquitos, se fue a bañar y terminó incendiándose su habitación

Una mujer de 85 años vivió momentos de preocupación cuando se desató un incendio en su vivienda de Puerto Santa Ana, Misiones. El siniestro ocurrió después de que dejara encendido un espiral para ahuyentar a los mosquitos cerca de su cama. Según las primeras averiguaciones, el elemento habría caído sobre el colchón y originado las llamas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 10:30, en una propiedad ubicada en el Lote 33. Una dotación de la División Bomberos de Santa Ana acudió al lugar con una autobomba y, al arribar, constató una importante concentración de humo proveniente de la parte posterior del inmueble.

El fuego se había desarrollado en una habitación de mampostería de aproximadamente tres metros de ancho por cuatro de largo. La intervención del personal de emergencia permitió controlar la situación antes de que las llamas alcanzaran otros ambientes de la vivienda.

Cómo se habría iniciado el incendio

De acuerdo con la información policial difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la propietaria relató que había encendido un espiral de combustión lenta para combatir a los mosquitos y lo había dejado cerca de la cama antes de ingresar al baño.

Mientras la mujer se encontraba bañándose, el elemento habría caído sobre el colchón. El contacto con el material combustible habría dado origen al fuego, que comenzó a extenderse dentro de la habitación y generó una considerable cantidad de humo.

Esta fue la explicación inicial que brindó la propietaria sobre lo sucedido. Las actuaciones realizadas posteriormente por los bomberos se concentraron en controlar las llamas y verificar las condiciones de seguridad del inmueble.

La intervención de los bomberos

Al llegar a la propiedad, los efectivos interrumpieron el suministro eléctrico como medida preventiva. Luego ingresaron a la vivienda y atacaron directamente el foco del incendio hasta conseguir extinguirlo.

Una vez controlada la situación, realizaron tareas de enfriamiento para evitar que algún sector afectado volviera a encenderse. También inspeccionaron la instalación eléctrica y descartaron, en una primera evaluación, que una falla de ese tipo hubiera originado el siniestro.

El operativo permitió impedir que el fuego avanzara hacia el resto de la casa. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que los daños se concentraron en la habitación donde comenzaron las llamas.