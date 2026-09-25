Estudiantes rechazados en Progresar tendrán una nueva oportunidad: hasta cuando hay tiempo

Los estudiantes que no fueron aceptados en la segunda convocatoria de Progresar 2026 tendrán una nueva instancia para revisar su solicitud. Desde este viernes 25 de septiembre quedó habilitado el período de reclamos académicos, destinado a quienes recibieron un rechazo relacionado con la información presentada durante la inscripción.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, estableció que el trámite podrá realizarse hasta el 9 de octubre. Durante ese plazo, los postulantes alcanzados por la medida tendrán la posibilidad de corregir su declaración jurada académica a través de la plataforma del programa.

La instancia no constituye una reapertura general de inscripciones ni está disponible para todos los solicitantes. Solamente podrán acceder quienes tengan una postulación rechazada por motivos académicos y encuentren habilitada la opción correspondiente en su cuenta.

Cómo presentar un reclamo de Progresar

Para iniciar el procedimiento, el estudiante deberá ingresar a la plataforma oficial de Progresar con su usuario y contraseña de Mi Argentina. Una vez dentro, tendrá que consultar el resultado de su postulación e identificar el apartado destinado a reclamos.

Si la opción está habilitada, podrá revisar la declaración jurada académica, corregir la información que corresponda y guardar los cambios. Es importante verificar cuidadosamente los datos antes de confirmar la presentación, ya que después no podrán volver a modificarse mediante esa instancia.

El reclamo no termina cuando el estudiante guarda la corrección. La institución educativa deberá certificar posteriormente la información declarada para completar el proceso de validación. Por eso, se recomienda volver a ingresar periódicamente a la plataforma y revisar las comunicaciones sobre el estado del trámite.

Quiénes no pueden utilizar esta instancia

Los postulantes que todavía esperan una resolución no tendrán habilitado el apartado de reclamos. Primero deberán conocer el resultado de su inscripción, ya que el procedimiento está previsto para solicitudes que fueron rechazadas por cuestiones académicas.

Tampoco se trata de una vía general para revisar cualquier motivo de denegación. La posibilidad de rectificar datos corresponde específicamente a la información académica, por lo que cada estudiante deberá verificar la causa indicada en la plataforma de Progresar.

Además, presentar el reclamo no implica que la beca quede automáticamente aprobada. La solicitud deberá completar la certificación institucional y superar las verificaciones correspondientes antes de que se determine si procede su adjudicación.

Qué inscripciones continúan abiertas

Mientras se desarrolla el período de reclamos, la línea Progresar Trabajo mantiene abierta su inscripción hasta el 27 de noviembre de 2026. Está dirigida a estudiantes que realizan cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

En cambio, las restantes líneas ya finalizaron sus respectivos períodos de inscripción. La segunda convocatoria de Progresar Obligatorio cerró el 4 de septiembre, mientras que Progresar Superior y Progresar Enfermería recibieron solicitudes hasta el 11 de septiembre.

De esta manera, quienes hayan sido rechazados por motivos académicos tendrán tiempo hasta el viernes 9 de octubre para presentar las correcciones. La consulta del resultado y el seguimiento posterior deberán realizarse desde la cuenta personal de Progresar, donde se informarán las novedades de cada solicitud.