La Escuela Normal de Paraná abrió su jardín a las familias y anticipó cuándo comienzan las inscripciones

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Normal Superior "José María Torres" abrió su jardín a las familias con ocho estaciones de juegos para mostrar su propuesta pedagógica. Desde la institución destacaron la convocatoria y confirmaron que las preinscripciones para el próximo ciclo comenzarán el 5 de octubre.
La Escuela Normal de Paraná abrió su jardín a las familias este viernes con "Pasaporte al Jardín de Infantes", una jornada que permitió conocer mediante juegos cómo se desarrolla la enseñanza en el nivel inicial de la histórica institución. La propuesta tuvo una importante convocatoria y estuvo destinada especialmente a quienes evalúan inscribir a sus hijos para el próximo ciclo lectivo.
Ana Laura Schaab, directora del Nivel Inicial de la Escuela Normal "José María Torres", explicó a Elonce que se habilitaron ocho estaciones de juego. En cada espacio, además de las actividades destinadas a las infancias, se incorporó información para que los adultos pudieran conocer los fundamentos pedagógicos de cada propuesta.
El recorrido culminó con una estación destinada a brindar los requisitos administrativos para ingresar al establecimiento. La directora confirmó que las preinscripciones comenzarán el 5 de octubre y permanecerán abiertas durante todo ese mes. La institución cuenta con salas de 3, 4 y 5 años.
Ocho estaciones para descubrir el jardín
"Estamos muy felices porque es la primera vez que hacemos esta jornada", destacó Florencia Rothar, maestra orientadora integradora. Según explicó, su función permite articular el trabajo entre las familias, la escuela y otras instituciones, además de integrar el equipo de gestión del nivel inicial.
Una de las estaciones estuvo especialmente dedicada a recuperar la historia del jardín. Allí las familias pudieron encontrarse con juegos utilizados por las primeras maestras jardineras y los primeros alumnos de la institución, además de información sobre sus orígenes.
El espacio tiene 142 años de historia y es reconocido como el primer jardín de infantes de Argentina y Latinoamérica. Fue fundado en 1884 y forma parte de la trayectoria educativa de la Escuela Normal de Paraná.
La propuesta educativa de la Escuela Normal
Schaab destacó que se trata de una institución pública y gratuita y detalló que los niños acceden desde edades tempranas a distintas áreas del conocimiento. La propuesta incluye teatro, inglés, portugués, educación física y música, y anticipó que próximamente prevén incorporar la enseñanza del guaraní.
También se desarrollan proyectos institucionales vinculados con Educación Sexual Integral, educación ambiental, plurilingüismo y una iniciativa denominada "Hacia una cultura de cuidado", que involucra a estudiantes, docentes, personal no docente y familias.
La directora valoró especialmente la respuesta obtenida durante la primera edición de la jornada. "La convocatoria fue excelente", afirmó y señaló que el encuentro permitió comenzar a establecer vínculos con niños y familias que podrían incorporarse al jardín durante el próximo ciclo lectivo.