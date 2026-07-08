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Sociedad Seguridad Vial

Video: sancionaron a policía que circulaba en moto con la patente tapada con cinta

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó la maniobra durante un control sobre la Ruta Nacional 9, en Baradero. El conductor, que se identificó como integrante de una fuerza policial, fue infraccionado y deberá afrontar una multa que puede alcanzar los $700.000.

8 de Julio de 2026
Policía ocultaba la patente de la moto
Policía ocultaba la patente de la moto Foto: captura de video

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó la maniobra durante un control sobre la Ruta Nacional 9, en Baradero. El conductor, que se identificó como integrante de una fuerza policial, fue infraccionado y deberá afrontar una multa que puede alcanzar los $700.000.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a un motociclista que circulaba con la patente trasera parcialmente oculta mediante una cinta roja y distintos adhesivos sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero, en la provincia de Buenos Aires. La maniobra fue detectada durante un patrullaje preventivo realizado por personal del organismo nacional.

 

Los agentes advirtieron que la chapa patente no podía identificarse correctamente debido a los elementos colocados sobre el dominio. Ante esa situación, activaron la alerta sonora y ordenaron al conductor detener la marcha para realizar el control correspondiente.

Detectaron la adulteración durante el operativo

 

Al inspeccionar la motocicleta, los inspectores constataron que la patente había sido deliberadamente cubierta con una cinta roja y varios adhesivos, lo que impedía su correcta lectura.

 

Durante el procedimiento, el motociclista se identificó como personal policial y manifestó que se dirigía hacia la localidad bonaerense de Quilmes.

 

Luego de retirar los elementos que ocultaban el dominio trasero, los agentes permitieron que continuara viaje, aunque quedó formalmente infraccionado.

Una falta grave prevista por la Ley de Tránsito

 

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial recordaron que ocultar o modificar la patente constituye una adulteración de la documentación obligatoria del vehículo y representa una falta grave contemplada en la Ley Nacional de Tránsito.

 

Este tipo de maniobras impide la correcta identificación de los vehículos durante controles viales, el registro de infracciones o la investigación de eventuales hechos delictivos o siniestros.

 

Como consecuencia de la infracción, el conductor afrontará una multa económica que puede alcanzar los $700.000.

 

Controles permanentes en rutas nacionales

 

La ANSV informó que continuará desarrollando patrullajes preventivos y operativos de control en rutas nacionales de todo el país con el objetivo de detectar y sancionar conductas que representen un riesgo para la seguridad vial.

Temas:

Agencia Nacional de Seguridad Vial seguridad vial
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