El río crece con rapidez y avanza sobre el camino a Banco Pelay en Concepción del Uruguay

La creciente del río Uruguay avanza sobre la costa de Concepción del Uruguay y el agua ya comenzó a cubrir sectores del camino hacia el balneario Banco Pelay. Prefectura Naval Argentina informó que el nivel alcanzó los 3,79 metros al mediodía de este viernes, mientras los municipios ribereños permanecen atentos a la evolución de una subida que se produjo con rapidez durante las últimas horas.

Desde el acceso a Banco Pelay, el periodista Daniel Nardo Deganutti describió que el agua atravesaba parte de la calzada y continuaba ganando terreno sobre la zona costera. A pesar de esa situación, todavía circulaban vehículos, motocicletas y personas vinculadas con la pesca y las embarcaciones.

Camino a Banco Pelay en Concepción del Uruguay (Elonce / Nardo Deganutti)

“Podemos ver y notar la creciente que continúa haciendo su paso por la costa del río Uruguay. Viene creciendo repentinamente desde hace unas horas”, señaló durante la comunicación brindada desde Concepción del Uruguay.

El acceso a Banco Pelay, cerca de ser interrumpido

De acuerdo con los parámetros utilizados por las autoridades, cuando el río se ubica entre los 3,80 y los 3,90 metros comienzan a registrarse dificultades para transitar por el camino a Banco Pelay. Con una marca de 3,79 metros, el agua ya se encontraba sobre algunos tramos de la calzada.

Camino a Banco Pelay en Concepción del Uruguay (Elonce / Nardo Deganutti)

Hasta el mediodía, el Municipio no había dispuesto un corte total, aunque el tránsito comenzaba a complicarse y se evaluaban medidas preventivas para las próximas horas. “Hay camionetas que se animan a pasar y algunas motos, pero se está comenzando a cortar el camino a Banco Pelay”, explicó el corresponsal de Elonce en Concepción del Uruguay.

La falta de iluminación representa un riesgo adicional durante la noche, debido a que en los laterales del camino la profundidad aumenta considerablemente y resulta difícil advertir los límites de la calzada.

Concepción del Uruguay aún permanece debajo del nivel de alerta

Según lo estipulado por Prefectura Naval Argentina, la etapa de alerta en Concepción del Uruguay comienza cuando el río alcanza los 5,30 metros. Las primeras evacuaciones, en tanto, podrían comenzar a partir de los 6,30 metros, cuando el agua ingresa en los barrios más bajos y próximos a la costa.

Camino a Banco Pelay en Concepción del Uruguay (Elonce / Nardo Deganutti)

Camino a Banco Pelay en Concepción del Uruguay (Elonce / Nardo Deganutti)

Por el momento, no se habían registrado personas evacuadas en la zona del río Uruguay y la altura permanecía lejos de esos valores críticos. No obstante, las autoridades iniciaron reuniones para anticiparse a una eventual emergencia.

Defensa Civil y funcionarios de la Municipalidad de Concepción del Uruguay ya analizaron la situación y comenzaron a organizar las acciones que podrían aplicarse en caso de que el río mantenga su tendencia ascendente.

Las playas quedaron bajo el agua

Uno de los primeros efectos visibles de la creciente fue la desaparición de las playas en algunos de los principales balnearios de la ciudad.

En el balneario Itapé, el agua cubrió por completo el sector de arena, mientras que en la Isla del Puerto todavía permanecía una superficie reducida disponible.

Camino a Banco Pelay en Concepción del Uruguay (Elonce / Nardo Deganutti)

“Ya no tenemos playas en el balneario Itapé. En la Isla del Puerto todavía queda algo, pero seguramente en las próximas horas también será alcanzada porque el río Uruguay viene creciendo muy rápido”, indicó el cronista.

La situación también comenzaba a generar complicaciones en otros puntos de la costa entrerriana, principalmente en Concordia y Colón. Los municipios ubicados sobre la costa del Uruguay permanecían en estado de vigilancia, aunque hasta ese momento no se habían informado evacuaciones.

El río crece con rapidez y avanza sobre el camino a Banco Pelay en Concepción del Uruguay

Las proyecciones indican que el río podría continuar creciendo durante los próximos días y luego iniciar un descenso.

Sin embargo, la preocupación se mantiene sobre el comportamiento que podría registrarse hacia finales de agosto y durante septiembre, ante un período de lluvias abundantes asociado al fenómeno de El Niño.