Un automóvil se incendió en plena marcha y quedó destruido

Un automóvil se incendió en el ingreso sur a General Campos, departamento San Salvador, durante la noche del viernes, y quedó completamente destruido. El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 horas, cuando personal policial tomó conocimiento del siniestro. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado era un Renault Clio que se dirigía hacia la mencionada localidad cuando comenzó a emanar humo desde la parte delantera del rodado.

Ante esta situación, los ocupantes decidieron detener la marcha sobre la banquina, pero poco después las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el vehículo.

El fuego consumió el vehículo

En cuestión de minutos, el incendio afectó la totalidad del automóvil, provocando su destrucción total. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas, ya que los ocupantes lograron descender del vehículo antes de que el fuego se intensificara.

Las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación, aunque se presume que el foco ígneo se inició en la parte delantera del automóvil.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría General Campos, que intervino tras recibir el aviso del hecho.

También acudieron Bomberos Voluntarios de General Campos, quienes realizaron tareas para sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran.

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