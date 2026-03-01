 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Servicio Meteorológico Nacional

Alerta meteorológica por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias afectadas

1 de Marzo de 2026
Alerta meteorológica por lluvias y tormentas.
Alerta meteorológica por lluvias y tormentas. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas amarillas para hoy por tormentas que podrían incluir ráfagas intensas y caída de granizo en diversos puntos del país. El área de cobertura principal afecta al centro y sur argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas en algunas zonas de Mendoza, San Luis, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en La Rioja, Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Las áreas se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local dependiendo la zona.

Mendoza: el sur y el sureste de la provincia se verá afectado durante la tarde y la noche por ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

 

San Luis: las tormentas afectarán la zona sur de la provincia durante la tarde, con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitación acumulada entre 25 y 50 mm.

 

Río Negro: la provincia se verá afectada en el sector este durante la noche, con ráfagas de hasta 60 km/h y precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

 

Alerta por lluvias

 

La zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Santa Cruz será afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas.

El sur de Neuquén, la zona cordillerana de Río Negro y el noroeste de Chubut presenta una alerta naranja. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 35 mm.

 

Alerta por vientos fuertes

 

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

 

Para La Rioja, Córdoba y San Luis se esperan vientos del norte a velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.

En Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se esperan vientos del oeste a velocidades de entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

 

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas, donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

 

Recomendaciones

 

Alerta por lluvias

 

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

 

Alerta por tormentas

 

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

 

Alerta por vientos

 

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Servicio Meteorológico Nacional Alerta Amarilla lluvias tormentas
