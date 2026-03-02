Detuvieron a condenado por homicidio por violar el arresto domiciliario

Detuvieron al hombre que violó el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de una condena por el homicidio de Pablo Ignacio Bedogni en Concepción del Uruguay
Detuvieron al hombre que violó el beneficio de la prisión domiciliaria en el marco de una condena por el homicidio de Pablo Ignacio Bedogni en Concepción del Uruguay; la aprehensión se produjo este domingo por la tarde durante un operativo realizado por personal del Comando Radioeléctrico en la intersección de calles Lepratti y Ereño.
Los efectivos observaron a un hombre de 39 años saliendo de un comercio de la zona y, tras identificarlo, constataron que se trataba de Jonathan David Coloca, quien cumplía arresto domiciliario en una vivienda cercana.
El sujeto se encontraba en la vía pública sin autorización judicial, incumpliendo la medida impuesta en el marco de una causa por homicidio agravado en ocasión de robo.
Ante la situación, se dio intervención a la Secretaría de la OGA y al Vocal de Cámara correspondiente para analizar el incumplimiento.
Tras evaluar los antecedentes, las autoridades dispusieron la revocación del beneficio de prisión domiciliaria o, en su defecto, el traslado preventivo del imputado.
La detención se concretó en el lugar y el hombre fue trasladado a la Alcaidía Judicial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.
La prisión domiciliaria había sido otorgada en el marco de una causa penal por homicidio agravado en ocasión de robo. El quebrantamiento de la medida fue considerado una falta grave por parte de las autoridades.
El detenido permanecerá bajo custodia mientras la Justicia define su situación procesal tras el incumplimiento.
Se recordará que Coloca había acordado en juicio abreviado una pena de 15 años por el homicidio de Pablo Bedogni, ocurrido el 5 de septiembre de 2024 en Concepción del Uruguay.
Aquella madrugada, la madre de Bedogni denunció un asalto en su hogar, ubicado en España al 300, realizado por al menos dos personas que entraron a la casa usando una llave del garaje, un acceso que solo podía ser abierto por su hijo. Los ladrones, con los rostros cubiertos, forcejearon con la mujer, casi ahogándola, y la obligaron a entregar 210 mil pesos, además de una billetera, algunas joyas y una hidrolavadora.
La Policía fue alertada horas después sobre la presencia de un automóvil abandonado cerca del Barrio 100 Viviendas, con un cuerpo en el asiento trasero. Se trataba de un Volkswagen Gol, el cual pertenecía a la madre de la víctima, y el cuerpo encontrado era el de su hijo. A través de testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y elementos secuestrados en allanamientos, la Fiscalía logró detener a Jonatan David Coloca, quien era amigo de la víctima, además de un segundo involucrado en el crimen.