Festejos por el aniversario de la Policía de Entre Ríos: el cronograma de actividades

La Policía de Entre Ríos celebra 192 años con un cronograma de actividades que comenzó este fin de semana y se extenderá hasta el 6 de marzo, fecha en la que se conmemora oficialmente el Día de la fuerza provincial. Las propuestas incluyen conciertos, jornadas abiertas a la comunidad, una maratón nocturna y actos oficiales en distintas ciudades.

El director general de Institutos Policiales, comisario general Jorge Gajardo, explicó que el jefe de Policía, Claudio González, dispuso que marzo sea considerado el mes aniversario de la institución.

En diálogo con Elonce, detalló que el inicio de los festejos incluyó un concierto de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos en la Plaza de Las Colectividades, a metros del Monumento Nacional al Policía.

Actividades abiertas a la comunidad

Las actividades continuaron este lunes con un oficio religioso en la Escuela de Policía, ubicada en calle Fraternidad 1415 de Paraná. Además, para este martes se previó la entrega de equipamiento y una jornada de puertas abiertas entre las 17.30 y las 19.30. Durante esa jornada participarán distintas áreas de la fuerza, como la División Montada, la Guardia de Infantería Adiestrada, la Compañía de Operaciones Especiales, Bomberos Zapadores y la Sección Aérea con exhibición de helicóptero.

Cronograma de actividades por los 192 años de la Policía de Entre Ríos

El miércoles, desde las 20, se realizará una maratón nocturna de 5 y 10 kilómetros, con punto de partida y llegada en Plaza Mansilla. Según indicó Gajardo, se registraron más de 500 inscriptos y la actividad será gratuita, con exigencia de certificado psicofísico para los participantes.

Acto central y reconocimientos

El jueves a las 18 se desarrollará un acto cívico-policial en la explanada de Casa de Gobierno, donde se entregarán reconocimientos a efectivos destacados durante 2025 y lo que va de 2026.

El 6 de marzo, día del aniversario, se realizarán actos en las 17 jefaturas departamentales de la provincia, con izamiento de bandera, ofrenda floral en cementerios locales y misas en homenaje a los policías fallecidos.

En el marco del mes aniversario, también habrá charlas abiertas en la Jefatura Central y el inicio del ciclo lectivo en la Escuela de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”.

Ingreso a la fuerza

Gajardo confirmó que ya se incorporaron las tres compañías en la Escuela de Policía de Paraná, así como en las sedes de Rosario del Tala y Villaguay.

Indicó además que en abril se abrirán nuevamente las inscripciones para aspirantes a agentes y oficiales. “Todos los años tenemos muchísimos hombres y mujeres que quieren formar parte de la Policía de la provincia de Entre Ríos”, afirmó.

Las autoridades señalaron que las actividades son abiertas a la comunidad y forman parte de la conmemoración por los 192 años de la institución.