Continúa el cronograma de castraciones: el detalle por barrios

El quirófano móvil recorrerá distintos sectores de Paraná durante marzo para realizar castraciones gratuitas de perros y gatos. Desde el municipio destacaron que la iniciativa apunta al control poblacional y a la prevención de enfermedades.

2 de Marzo de 2026
Castraciones
Castraciones

Continúa en marzo el cronograma de castraciones en Paraná con el recorrido del quirófano móvil por distintos barrios de la ciudad. La campaña sanitaria comenzó este 2 de marzo en el Parque Gazzano y se extenderá allí hasta el 6 de marzo inclusive.

Luego, el operativo se trasladará del 9 al 11 de marzo a barrio Puerto Viejo, en el playón ubicado sobre calle Anacleto Medina. El 12 y 13 estará en barrio 500 Viviendas, en la intersección de Cedrón del Monte y Lapacho Negro.

 

Posteriormente, del 16 al 20 de marzo, las intervenciones se realizarán en barrio El Triángulo, en Miguel David 2134. Finalmente, el quirófano móvil atenderá del 25 al 31 de marzo y el 1 de abril en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Este, ubicado en Vicegobernador Juan Luis Chaile y Roque Sáenz Peña.

Realizaron un operativo de castración en el Parque Gazzano

Política sanitaria y bienestar animal

Desde el municipio remarcaron que las castraciones forman parte de una política sanitaria clave para el control poblacional de perros y gatos. Señalaron que la esterilización permite evitar la reproducción no deseada, disminuir la cantidad de animales en situación de abandono y reducir riesgos de mordeduras y accidentes de tránsito.

 

Asimismo, explicaron que la intervención quirúrgica contribuye a prevenir enfermedades como tumores mamarios, infecciones uterinas y problemas prostáticos. También indicaron que mejora el comportamiento de los animales, reduciendo peleas, fugas y marcaje territorial.

La campaña se enmarca en las estrategias de salud pública y bienestar animal impulsadas por la gestión municipal que encabeza la intendenta Rosario Romero, con el objetivo de promover una convivencia responsable entre la comunidad y sus mascotas.

 

Requisitos para acceder a la castración

Podrán ser castrados perros y gatos a partir de los 5 o 6 meses de edad. Los animales deberán concurrir con un ayuno previo de ocho horas. En caso de haber tenido cría, se recomienda realizar la intervención entre los 45 y 60 días posteriores al parto.

Temas:

Animales Paraná Parque Gazzano
