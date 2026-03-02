En plena transición, River pone a prueba su rendimiento ante Independiente Rivadavia

En una semana marcada por cambios estructurales, River saldrá a la cancha este lunes desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas para enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura. El encuentro, que será arbitrado por Facundo Tello, encuentra al conjunto de Núñez en pleno proceso de transición tras la salida de Marcelo Gallardo y a la espera de la llegada de Eduardo Coudet.

El triunfo 3-1 frente a Banfield permitió cortar una racha adversa de tres derrotas consecutivas y recuperar confianza en un momento sensible. Con Marcelo Escudero al frente de manera interina, River intentará consolidar esa reacción ante el puntero de la Zona B, que suma 16 puntos, seis más que el elenco millonario.

Un presente que exige regularidad

Ubicado quinto en su grupo con diez unidades y 13° en la tabla anual, el conjunto de la Banda necesita sostener resultados para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs y mejorar su posición en la acumulada. La victoria ante el Taladro representó un alivio deportivo, aunque el desafío ahora será ratificar esa mejora ante un rival que atraviesa un arranque sólido.

River visitará a la Lepra mendocina desde las 21.30. Foto: Archivo.

En cuanto al equipo, la base sería similar a la presentada en el último compromiso. La única incógnita pasa por el reemplazante del juvenil Facundo González. Escudero evalúa incluir a Marcos Acuña o a Matías Viña, especialmente pensando en el sector donde se mueve Sebastián Villa, una de las principales figuras del conjunto mendocino.

El líder quiere sostener su impulso

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, que acumula cinco triunfos y un empate en siete presentaciones. El empate reciente ante Racing no alteró su condición de líder ni el buen momento colectivo que atraviesa. Además, el equipo mendocino transita un año especial, ya que disputará la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

El antecedente más cercano entre ambos se dio en octubre pasado por la semifinal de la Copa Argentina, según informó TyC Sports. En aquella ocasión igualaron sin goles y la definición por penales favoreció al conjunto cuyano, que luego se consagró campeón semanas más tarde.

La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi.