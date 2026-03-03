Escuela de Oficiales abrió sus puertas en el 192º aniversario de la Policía

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela de Oficiales fue escenario de una jornada abierta a la comunidad en el marco del 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos, con muestras institucionales, actividades deportivas y reconocimientos.
La Escuela de Oficiales abrió sus puertas este martes a la comunidad en una jornada especial organizada por la Policía de Entre Ríos, como parte de las actividades programadas por el 192º aniversario de la fuerza. La propuesta permitió a vecinos y familias recorrer las instalaciones, conocer equipamiento y dialogar con personal de distintas áreas operativas.
El director general de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, explicó que las actividades se desarrollan durante todo el mes de marzo. “Cumplimos, Dios mediante, el 6 de marzo, 192 años de existencia”, señaló al destacar la importancia de compartir el aniversario con la ciudadanía.
La jornada comenzó a las 17:30 y se extendió hasta las 19:30 —con posibilidad de prolongarse según la concurrencia— en la sede ubicada en calle Fraternidad 1415 de Paraná. Allí se instalaron stands informativos y demostrativos de diferentes divisiones policiales.
Un recorrido por las áreas operativas
Durante el encuentro, los asistentes pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento del sistema 911, la Compañía de Operaciones Especiales y Bomberos Zapadores, entre otras dependencias. También se exhibieron recursos tecnológicos y materiales utilizados en procedimientos cotidianos.
“Es una jornada abierta y la verdad que podemos pasar al día de mañana”, expresó Gajardo, al anticipar el cronograma de actividades previsto para continuar con los festejos institucionales.
Las celebraciones comenzaron el domingo 1º de marzo con la actuación de la banda de música en la Plaza de las Colectividades y un oficio religioso. Además, durante la mañana se realizó entrega de equipamiento y se destacaron procedimientos llevados adelante por distintas direcciones, entre ellas Prevención de Delitos Rurales y Toxicología.
Maratón nocturna y participación récord
Uno de los eventos centrales será la maratón nocturna prevista para las 20 horas, con modalidades de 5 y 10 kilómetros, además de caminata y ciclismo recreativo. La convocatoria superó las expectativas iniciales.
“En honor a la verdad hemos superado las expectativas. 671 inscriptos tenemos”, afirmó el funcionario, y aclaró que la participación es libre y gratuita. También se entregarán chips a quienes compitan en las categorías principales y se recomendó el uso de elementos lumínicos debido al horario nocturno.
El evento fue coordinado con el municipio y el área de tránsito para garantizar la seguridad en los espacios públicos que serán utilizados durante la competencia.
Actos centrales y reconocimiento al personal
El jueves a las 18 se realizará un acto cívico-policial en la explanada de Casa de Gobierno, donde se reconocerá a hombres y mujeres que se destacaron en procedimientos durante el último año. “Va a haber un reconocimiento al personal policial, hombres y mujeres que se han destacado durante el año pasado”, detalló Gajardo.
El viernes 6 de marzo, día central del aniversario, las actividades comenzarán a las 8 con el izamiento de la bandera nacional en todas las jefaturas departamentales. Luego habrá ofrendas florales en los cementerios locales y una misa en honor al personal fallecido.