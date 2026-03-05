 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Paro universitario: analizan cese de tareas “por tiempo indeterminado”

5 de Marzo de 2026
Paro universitario
Paro universitario Foto: Archivo

Docentes de la Universidad de Buenos Aires proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado” en todo el país, hasta que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

El primer paro universitario nacional comenzará el lunes 16 de marzo y, por el momento, finalizará el 20, para retomar el 23 las clases con normalidad. Sin embargo, docentes de la Universidad de Buenos Aires proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado” en todo el país, hasta que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

 

En diálogo con Noticias Argentinas, Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, expresó que la propuesta impartida desde el sindicato "tiene que salir de manera nacional” y, por ese motivo, se encuentran discutiendo qué medidas tomarán.

 

“Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea, el martes pasado, para traer el mandato al congreso de la Federación (CONADU Histórica). La medida de lucha tiene que salir de manera nacional y en caso de que así no sea, nosotros arrancamos el paro el 16 y ya el día 20 tendremos otra asamblea nuevamente para definir cómo continuamos. Es decir, la medida tiene que ser ratificada por el congreso de la federación para que sea de todas las universidades nacionales”, detalló Carboni.

 

Por el momento, el paro convocado por la CONADU Histórica y el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) será de una semana, con posibilidad de extenderse, luego de la jornada de asamblea del día de este jueves.

 

El reclamo por el aumento salarial está vinculado al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue una ley aprobada en el Congreso el año pasado, vetada por Milei, pero reafirmada en ambas cámaras. En cuanto al 51% que reclaman los docentes, la cifra surge de la diferencia entre los aumentos salariales, otorgados de forma unilateral por el Gobierno y la inflación.

 

“Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública. La nueva maniobra del Gobierno Nacional para no acatar la Ley es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado, y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026. Eso es inaceptable. Planteamos la necesidad de una convocatoria a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso", concluyó Carboni.

Temas:

paro universitario docentes universidades
