Tras una temporada consagratoria, Ferro de San Salvador se baja de la Liga Federal por falta de fondos

La dirigencia de Ferro de San Salvador tomó una decisión que sacudió al básquet entrerriano: el club no disputará la próxima edición de la Liga Federal, tercera categoría del básquet nacional, a pesar del gran presente deportivo que atraviesa la institución.

El conjunto de San Salvador venía de completar un 2025 soñado. En el primer semestre tuvo una destacada participación en la Liga Federal, alcanzando instancias finales, mientras que en la segunda mitad del año se consolidó como el gran protagonista de la Liga Provincial de Mayores, certamen que terminó ganando tras imponerse en la final ante Urquiza de Santa Elena.

Ferro viene de varios años de proyecto serio. Foto: Prensa FBER.

Sin embargo, el crecimiento deportivo chocó con una realidad económica compleja. Según pudo saberse, solo la inscripción a la Liga Federal ronda los cuatro millones de pesos, a lo que deben sumarse los salarios del plantel, los gastos de traslado, alojamiento y las obras de infraestructura exigidas por la Confederación Argentina de Básquet (CAB). En ese contexto, Ferro de San Salvador optó por no asumir compromisos que puedan poner en riesgo la estabilidad del club.

El comunicado oficial del club

A través de un comunicado, la Subcomisión de Básquet Mayor fue clara: “Tras un análisis responsable y profundo, se ha decidido no participar en la próxima edición de la Liga Federal de Básquet. La decisión responde a distintos factores, siendo la situación económica el principal, y se toma con el objetivo de cuidar la estabilidad del club y del proyecto deportivo”.

Además, remarcaron que la determinación no implica un retroceso, sino una pausa necesaria: “Entendemos que es momento de parar la pelota, evaluar lo realizado y planificar nuevos objetivos, luego de una temporada histórica coronada con el campeonato de la Liga Provincial de Mayores”.

Desde la institución aseguraron que continuarán trabajando en la mejora de la infraestructura y en el fortalecimiento del proyecto integral del básquet. “El crecimiento deportivo debe ir acompañado de un desarrollo institucional sólido y sustentable”, subrayaron, dejando en claro que la decisión apunta a largo plazo.