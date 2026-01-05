Vuelve a casa: Lisandro Ruiz Moreno regresa a Talleres

El mercado de pases del básquet local sumó en las últimas horas una noticia de fuerte impacto: Lisandro Ruiz Moreno decidió volver a Talleres, el club donde se formó y dio sus primeros pasos deportivos, marcando así un regreso tan esperado como significativo.

El base paranaense optó por pegar la vuelta tras una extensa trayectoria en el básquet profesional, que incluyó pasos por distintas instituciones de la ciudad y del país, además de una experiencia en el exterior. La decisión representa no solo un refuerzo de jerarquía para el equipo, sino también un regreso cargado de valor simbólico.

Lisandro Ruiz Moreno enfrentó a Talleres en el 2025 con la remera de Paracao. Foto: Paracao Básquet.

Una carrera marcada por el alto nivel

A lo largo de su recorrido, Ruiz Moreno se destacó en equipos como Echagüe, donde integró el plantel que disputó la última edición de la Liga Nacional. Además, tuvo una etapa universitaria en Estados Unidos, compitiendo en el básquet universitario y sumando experiencia internacional.

En los últimos años, el base defendió los colores de Paracao, con el que disputó dos Ligas Provinciales y fue protagonista del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet en 2025. En ese certamen, el equipo del sur de la ciudad alcanzó la final, donde cayó ante Ciclista.

El último semestre no fue sencillo para el jugador. Luego de ser elegido MVP en la primera jornada de la Liga Provincial de Mayores, sufrió un desgarro que lo marginó de gran parte de la competencia, interrumpiendo su continuidad deportiva.

Lisandro Ruiz Moreno inició su carrera deportiva en Talleres. Foto: Instagram.

Un regreso con doble rol

Con este retorno, Lisandro Ruiz Moreno comienza a transitar la etapa final de su carrera deportiva. En una entrevista reciente, el propio jugador había manifestado su deseo de regresar al club que lo vio nacer basquetbolísticamente con la intención de cerrar allí su trayectoria.

Sin embargo, su vuelta a Talleres no se limitará únicamente al rol de jugador. También formará parte del staff técnico, donde desarrollará una versión ampliada de su proyecto Sembrando Huella, una iniciativa que busca acercar herramientas de la psicología a los jugadores de las divisiones inferiores.