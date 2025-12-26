Ferro de San Salvador campeón de la Liga Provincial Masculina: Pividori y Rewes relataron la experincia

REDACCIÓN ELONCE
El equipo de Ferro de San Salvador hizo historia al consagrarse campeón de la liga provincial masculina de básquetbol, superando a 32 equipos de toda la provincia. Los jugadores Franco Pividori y Dante Rewes visitaron el studio de Elonce y relataron la experiencia.
El equipo Ferro de San Salvador se consagró campeón de la Liga Provincial Masculina de Básquetbol en una temporada histórica. Dante Rewes y Franco Pividori, dos de las figuras del equipo, estuvieron presentes en el studio de Elonce, donde compartieron su experiencia: “Una temporada durísima, una liga provincial impresionante de un nivel muy, pero muy bueno”, afirmaron.
Con 32 equipos participantes, la liga superó la edición anterior, que contaba con 29 clubes. La victoria de Ferro sorprendió a propios y extraños, considerando que el club tiene apenas 15 años en básquetbol competitivo. “El viernes la gente de San Salvador puso a la ciudad en lo más alto de la provincia”, destacaron.
El recorrido del equipo fue notable. Ferro clasificó con 13 victorias y solo una derrota en la fase inicial, lo que permitió consolidar un equipo que ya venía del Torneo Federal. “Ya nos conocíamos mucho y eso nos ayudó bastante”, explicaron sobre la cohesión del plantel durante toda la temporada.
Un club joven, una ciudad apasionada
San Salvador, una ciudad de 15.000 habitantes, mostró su pasión por el básquetbol durante toda la temporada. “El clásico se vive con un fervor y una pasión tremenda. Vas a comprar algo y siempre hay algún chistecito o comentario sobre Ferro”, contaron.
Los juveniles del club también se vieron contagiados por el éxito del plantel mayor. “Algunos chicos tienen 17 o 18 años, y ver lo que hicimos fue una locura, todavía no caigo”, admitió Rewes, uno de los jugadores más jóvenes.
La final también fue destacable por la actuación de Urquiza de Santa Elena, que llegó al último partido tras una campaña extraordinaria.
Próximos desafíos y futuro del club
Ferro de San Salvador ya se prepara para nuevos desafíos, incluyendo la posibilidad de competir en la Liga Federal, la tercera categoría del básquetbol argentino. “No sabemos todavía si vamos a jugar, lo estamos viendo más adelante. Ojalá podamos conseguir sponsors para poder hacerlo”, concluyeron.
Con esta victoria, Ferro de San Salvador no solo reafirma su crecimiento deportivo, sino también la pasión de toda una ciudad que vive el básquetbol con intensidad.