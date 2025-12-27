Recuperan elementos robados de la Asociación de Árbitros en Paraná

En la madrugada de este sábado, la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet en Paraná fue blanco de un robo. Los delincuentes, tras forzar la cerradura de una puerta trasera, lograron ingresar a las instalaciones ubicadas en calle Sargento Cabral 774. Una vez dentro, se llevaron equipos de gran valor para la Escuela de Árbitros que funciona en el lugar, entre los que se destacan una pantalla electrónica, dos proyectores, dos televisores plasma y un parlante.

Según el presidente de la Asociación, Martín Tesoro, los delincuentes actuaron rápidamente, lo que generó gran preocupación en la comunidad deportiva. No es la primera vez que la sede de la institución es víctima de un robo. En ocasiones anteriores, los ladrones habían robado una moto estacionada en la puerta del edificio, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de la zona.

Investigación y recuperación rápida

Poco después de que se reportara el robo, personal de la Comisaría Cuarta de Paraná llegó al lugar para levantar rastros y entrevistar a testigos en busca de pistas. Durante la jornada, las autoridades trabajaron intensamente en el caso, lo que permitió recuperar los objetos robados en pocas horas. El operativo estuvo a cargo del Comisario Acosta, quien destacó la rapidez con la que se resolvió el robo.

Las investigaciones continúan en curso, ya que las autoridades intentan identificar a los responsables del robo. Se espera que la recuperación de los equipos sustraídos sirva como una importante pista para dar con los delincuentes y evitar futuros robos en la zona. (Con información de Uno Entre Ríos)