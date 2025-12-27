Conductor alcoholizado amenazó a policías con un cuchillo tras negarse a bajar del auto

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En San Salvador

27 de Diciembre de 2025
Un grave hecho se registró durante un procedimiento policial, cuando un conductor alcoholizado amenazó a efectivos con un cuchillo al negarse a descender de su vehículo en San Salvador. El hombre fue finalmente reducido y detenido, quedando a disposición de la Justicia.

 

Según se informó, personal policial localizó un automóvil Peugeot 306 conducido por un hombre, a quien se le solicitó que descendiera del rodado por razones de seguridad. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la orden y, en actitud hostil, exhibió un cuchillo, generando una situación de alto riesgo para los presentes.

 

Ante esta circunstancia, los efectivos actuaron de inmediato y lograron despojarlo del arma blanca. Tras dar intervención a la Fiscalía local, se dispuso la detención del sujeto por el delito de desobediencia judicial. El hombre fue retirado del interior del vehículo, reducido y trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental San Salvador, donde quedó alojado.

 

En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó un resultado de 3,00 gramos por litro de alcohol en sangre, por lo que se procedió a la retención del vehículo.

 

Temas:

Auto Conductor alcoholizado
