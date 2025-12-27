Conducía alcoholizado, chocó un auto estacionado y huyó: perdió la patente y lo hallaron

REDACCIÓN ELONCE
El conductor fue localizado a pocas cuadras del lugar del impacto ya que la patente había quedado en el lugar del choque en Concordia. El test de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol en sangre y el vehículo quedó retenido por Tránsito.
Chocó un auto estacionado, quiso fugarse y fue atrapado fue el hecho que se registró este viernes al mediodía en la ciudad de Concordia, cuando un conductor alcoholizado protagonizó un siniestro vial y abandonó el lugar tras el impacto. El rápido accionar policial permitió localizar al vehículo involucrado a pocas cuadras, donde se constató un alto nivel de alcohol en sangre.
Según se informó oficialmente, el episodio ocurrió alrededor de las 11:30 en la intersección de calles Belgrano y Augusto Niez. Personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar tras ser alertado por un choque y constató que un automóvil Fiat Cronos, de color rojo, se encontraba correctamente estacionado y había sido colisionado por otro rodado que se dio a la fuga.
Dejó la patente del auto
En el lugar del impacto quedaron elementos clave para la investigación: el paragolpes y la patente del vehículo responsable, lo que permitió avanzar rápidamente en la identificación. Con esos datos, se emitió un alerta radial para dar con el automóvil involucrado.
Minutos más tarde, el móvil a cargo del jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública logró localizar el rodado en inmediaciones de las calles Lamadrid y Tucumán. Se trataba de un Chevrolet Celta, que presentaba daños compatibles con el choque ocurrido minutos antes.
El vehículo era conducido por un hombre de 42 años, quien iba acompañado por una mujer de 46. Esta última presentaba lesiones visibles en el rostro, producto del impacto contra el parabrisas, aunque se negó a recibir asistencia médica en el lugar, según indicaron fuentes policiales.
Alcoholemia positiva
Ante la situación, se dio intervención al personal de la Dirección de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo y arrojó una graduación de 1,84 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.
Como consecuencia, se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención del vehículo, quedando a disposición de las autoridades. El hecho quedó registrado como un nuevo caso de conducción bajo los efectos del alcohol, una de las principales causas de siniestros viales.
Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de la responsabilidad al volante y recordaron que conducir alcoholizado no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de terceros.