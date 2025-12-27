 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Desde una moto, un sujeto habría disparado y herido a dos personas en Paraná

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la intersección de avenida Ejército y Perete, donde dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego. Se realizan investigaciones para dar con el autor del hecho.

27 de Diciembre de 2025
Desde una moto, un sujeto habría disparado y herido a dos personas en Paraná

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la intersección de avenida Ejército y Perete, donde dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego. Se realizan investigaciones para dar con el autor del hecho.

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada del sábado en la intersección de avenida Ejército y Perete, de Paraná donde dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego, según se informó de manera preliminar.

 

De acuerdo a los primeros datos recabados, personal policial acudió r tras ser alertado sobre detonaciones y personas lesionadas. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de dos víctimas con heridas de arma de fuego y procedieron a resguardar la escena para permitir el trabajo de rigor.

 

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el presunto autor del ataque se habría desplazado en una motocicleta, motivo por el cual se implementó un operativo policial en la zona y en sectores aledaños, con el objetivo de identificarlo y dar con su paradero, informó Reporte 100.7

Desde una moto, un sujeto habría disparado y herido a dos personas en Paraná

En el lugar se realizaron las primeras actuaciones, entre ellas el relevamiento de indicios y la recolección de testimonios que permitan reconstruir la mecánica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Temas:

Paraná Personal acuerdo arma de fuego
