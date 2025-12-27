Intentó evadir un control de tránsito y descubrieron que llevaba un arma en el auto

Un operativo de control vehicular durante la noche del viernes permitió el secuestro de un arma de fuego y cartuchería, además de la detención de un hombre de 25 años, en un procedimiento llevado adelante por personal policial en Concordia.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas del viernes, cuando los efectivos desarrollaban un control de tránsito preventivo. En ese marco, se procedió inicialmente a la retención de tres motocicletas por distintas irregularidades vinculadas a la falta de documentación y condiciones para circular.

Durante el desarrollo del operativo, los uniformados observaron un automóvil que circulaba a gran velocidad y que, al advertir la presencia policial, intentó evadir el punto de control. El rodado fue interceptado a corta distancia y su conductor fue demorado para su identificación.

Según se informó, el vehículo era conducido por un hombre de 25 años, quien no contaba con la documentación obligatoria para circular y se mostró visiblemente nervioso durante el procedimiento. Ante esta situación, los efectivos advirtieron, a simple vista y a través del vidrio del automóvil, la presencia de un arma de fuego en el asiento trasero.

Inmediatamente se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la requisa vehicular. El procedimiento arrojó resultado positivo, ya que se constató la presencia de un arma de fuego calibre .32 y seis cartuchos del mismo calibre.

Como consecuencia, se procedió al formal secuestro del arma y la cartuchería, y a la detención del conductor del vehículo, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.