Revelan cómo sigue el estado de salud de la nena herida por una bala perdida en Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
La familia de Angelina, la nena de 12 años herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad en Morón, informó este viernes que continúa internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
El estado de salud de la nena herida por una bala perdida en Morón continúa generando preocupación. Angelina, de 12 años, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva luego de haber recibido el impacto de una bala perdida durante los festejos de Navidad, mientras su familia difundió este viernes un comunicado oficial para informar cómo sigue su evolución y pedir respeto por la privacidad.
El mensaje se convirtió en la única información oficial difundida por el entorno de la menor, en medio de la conmoción que generó el caso.
El comunicado de la familia
En el texto difundido a la prensa, los familiares señalaron que “el estado de Angelina es crítico pero estable, con pronóstico reservado”. Según detallaron, la niña continúa internada en terapia intensiva como consecuencia de “una lesión por impacto de proyectil de arma de fuego” y permanece bajo estricta supervisión médica.
El comunicado indica que la menor “está recibiendo la atención médica correspondiente a su cuadro a cargo de un equipo de especialistas”, mientras se sigue de cerca su evolución clínica.
Atención médica y seguimiento
La familia explicó que la información fue difundida luego de conocerse los primeros resultados de las evaluaciones médicas realizadas tras el ingreso de Angelina al centro de salud. La menor se encuentra internada en el Sanatorio de la Trinidad, donde continúa recibiendo cuidados intensivos.
En paralelo, se informó que avanza la investigación judicial para determinar el origen del disparo que la hirió cuando se encontraba en su casa durante la madrugada del miércoles, en medio de los festejos navideños.
En el comunicado, los familiares agradecieron públicamente al personal de salud que intervino desde el primer momento. “Queremos destacar y agradecer el trabajo del personal de la guardia del Hospital San Juan de Dios, a los médicos tratantes y a las autoridades del Sanatorio de la Trinidad por los cuidados brindados”, expresaron en el comunicado difundido por TN.
Asimismo, hicieron un pedido explícito a los medios de comunicación para que se respete la intimidad familiar. “Solicitamos el máximo respeto por la privacidad de la familia, que por el momento no realizará declaraciones ni entrevistas”, remarcaron. También aclararon que cualquier novedad será comunicada únicamente a través de los canales oficiales que la familia disponga.