Secuestraron dólares, camionetas y embarcaciones en una causa por lavado de activos

Cuatro allanamientos simultáneos permitieron secuestrar vehículos de alta gama, embarcaciones, armas, divisas y tecnología en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos en Concordia. Las medidas fueron ejecutadas por fuerzas provinciales y federales.
Cuatro allanamientos simultáneos realizados en la mañana del viernes 26 de diciembre permitieron el secuestro de camionetas, embarcaciones, dinero en distintas monedas, armas y dispositivos electrónicos, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, junto a efectivos de la Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia.
Las medidas se concretaron en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, que reprime el delito de lavado de activos, y estuvieron dirigidas a dos personas bajo investigación. Los allanamientos fueron autorizados por el juez federal Hernán Viri y se realizaron bajo directivas de la Fiscalía Federal a cargo de la doctora Josefina Minatta.
Dos de los operativos se efectuaron en domicilios vinculados a uno de los investigados: una vivienda ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otra situada en la zona del lago de Salto Grande, específicamente en la isla Salvatore. En tanto, los otros dos allanamientos se realizaron en inmuebles pertenecientes al segundo implicado, uno en la intersección de D. P. Garat y Batalla de Cepeda y otro en un barrio privado de la zona del lago.
Antecedentes de la causa
El origen de la investigación se remontó a hace aproximadamente cuatro años, cuando la Prefectura Naval Argentina inició una pesquisa relacionada con la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay. Esa línea investigativa involucró a los dos sujetos y dio inicio a una causa por lavado de activos.
De manera paralela, la Policía de Entre Ríos comenzó una investigación en 2023, luego del secuestro en Concordia de camionetas de alta gama que habrían sido robadas en otras provincias y posteriormente comercializadas en esta ciudad. A partir de estos hechos, se profundizó la sospecha sobre la existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados.
Cuando ambas investigaciones se encontraban en una etapa avanzada, la Fiscalía Federal resolvió unificar las actuaciones, lo que permitió coordinar un operativo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y la Prefectura Naval Argentina.
Elementos secuestrados
En el domicilio de calle Ramírez se secuestraron tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente, una desde el 16 de julio y otra desde el 3 de noviembre del corriente año. Además, se incautaron 14 millones de pesos argentinos, 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.
En la vivienda ubicada en la isla Salvatore, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua, un yate a vela, un yate a motor y una importante cantidad de autopartes, todo lo cual fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal interviniente, informó Concordia Policiales.
Por último, en los domicilios de la zona de Batalla de Cepeda se incautaron una pistola semiautomática calibre .22, un teléfono celular iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM, dinero en efectivo por 166.680 pesos argentinos, 2.126 dólares estadounidenses, 64.989 pesos uruguayos y euros, además de dos máquinas contadoras de dinero.