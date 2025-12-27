Atacó a su ex pareja con un rebenque y la persiguió a caballo: quedó detenido

En hombre de 31 años fue detenido tras una denuncia por violencia de género. La víctima relató que fue golpeada con un rebenque, amenazada con un cuchillo y perseguida a caballo en Concepción del Uruguay.
Un hombre de 31 años fue detenido en el marco de una causa por violencia de género, tras ser denunciado por su ex pareja por una serie de agresiones físicas y amenazas que incluyeron el uso de un rebenque y un arma blanca, además de una persecución a caballo en Concepción del Uruguay.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Segunda durante la tarde del viernes, alrededor de las 19:50, en una vivienda ubicada sobre calle Estrada Bis, a metros de la intersección con Ana Urquiza de Victorica. La detención se concretó luego de una orden judicial emitida a partir de las pruebas reunidas en la investigación.
Según se informó, la causa se inició a raíz de una denuncia presentada días atrás por la mujer, quien relató que había sido expulsada de su domicilio por el agresor sin poder retirar sus pertenencias personales. Posteriormente, el hombre se habría presentado en la casa de un familiar de la víctima, donde el nivel de violencia se intensificó.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, en ese lugar el sujeto la agredió físicamente utilizando un rebenque y la amenazó con un cuchillo. El episodio más grave ocurrió cuando el agresor comenzó a perseguirla a caballo, situación que puso en serio riesgo su integridad física. La mujer logró escapar y ponerse a resguardo, lo que permitió dar aviso a las autoridades.
Con los elementos recolectados, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda del sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos policiales concretaron la detención inmediata del hombre de 31 años.
Asimismo, en el lugar se realizó el secuestro formal de un rebenque de madera con trenzado de cuero, que habría sido utilizado durante la agresión denunciada y quedó incorporado como prueba en la causa.
Por disposición de la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, el detenido fue trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación judicial.