Se suman a la lista: Sportivo San Salvador y BH no jugarán la Liga Federal por motivos económicos

La edición 2026 de la Liga Federal de Básquet continúa perdiendo equipos entrerrianos. Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay informaron este lunes que no disputarán el torneo nacional por motivos económicos y estructurales.

Con estas bajas, ya son cinco las instituciones provinciales que desistieron de participar, sumándose a Ferro de San Salvador (último campeón de la Liga Provincial) junto a Santa Rosa de Chajarí y Peñarol de Tala.

De los 12 equipos que habían obtenido la clasificación deportiva en la provincia, solo Recreativo, La Armonía (Colón) y Quique ratificaron su presencia. En tanto, Sionista, Urquiza de Santa Elena, Estudiantes de Concordia y Regatas de Concepción del Uruguay mantienen su situación bajo análisis, a pocas semanas del cierre del período de inscripción.

Las razones de la decisión

Desde BH explicaron a través de un comunicado que se trató de una determinación adoptada “tras un profundo y responsable análisis”, destacando que “el aspecto económico es el principal”. La dirigencia señaló además que la posible eliminación de la zona Entre Ríos incrementaría los gastos logísticos, lo que volvería inviable competir a nivel nacional.

Sportivo San Salvador también difundió su postura. La subcomisión de Primera indicó que la baja responde a “los elevados costos económicos que el club debería afrontar para sostener una participación acorde a su estructura institucional”, agradeciendo al plantel, cuerpo técnico, colaboradores y sponsors por el apoyo durante el proceso.

Definiciones pendientes

Solo la inscripción ronda los cuatro millones de pesos y a ello se suman salarios del plantel, traslados, alojamiento y obras obligatorias exigidas por la Confederación Argentina de Básquet.

En caso de que se mantenga el actual escenario de bajas, la CAB podría evaluar invitaciones para completar el cuadro y definir si se conformará nuevamente la denominada “zona Entre Ríos” utilizada en la edición anterior.