Una nena de 5 años está grave tras una balacera en Rosario 

Una nena de cinco años fue herida de gravedad por un disparo de arma de fuego este sábado por la noche en el sur de Rosario, en el marco de una balacera que dejó además al menos a otros tres adultos lesionados.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 en la zona de Convención y 24 de Septiembre, en barrio Tablada. Minutos antes, personal del Comando Radioeléctrico realizaba un control vehicular en bulevar Seguí y Grandoli cuando se acercó una motocicleta con un hombre y una mujer que trasladaban a la menor, herida de bala.

La niña fue llevada de inmediato al Hospital Roque Sáenz Peña, donde fue atendida por una pediatra que diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el abdomen. Poco después, fue derivada en ambulancia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para una atención de mayor complejidad.

De acuerdo con el parte médico del Vilela, la menor se encuentra estable, consciente y orientada, aunque con una lesión abdominal grave y estado reservado.

Minutos más tarde, se presentó en el mismo hospital una mujer que se identificó como la madre de la niña, de 30 años,quien también presentaba heridas de arma de fuego en un brazo y una pierna. Tras ser evaluada, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, indica La Capital.

Desde el Heca informaron que la paciente ingresó con fractura en el primer dedo del pie derecho y una fractura en el epicóndilo del codo derecho. Su estado es estable y se evaluaba el alta médica en el transcurso del día.