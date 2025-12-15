 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Rosario

Dos hombres quedaron detenidos tras prender fuego a dos hermanos en situación de calle

15 de Diciembre de 2025
Prisión preventiva por tentativa de homicidio a jóvenes en situación de calle
Foto: La Capital

Dos hombres quedaron detenidos con prisión preventiva tras ser imputados por tentativa de homicidio contra dos hermanos en situación de calle; uno de ellos continúa internado grave.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva acusados de haber intentado asesinar a dos jóvenes en situación de calle, a quienes rociaron con combustible y prendieron fuego mientras dormían debajo de un puente de la zona noroeste. Ambos están imputados por la tentativa de homicidio de Alexis Ardiles, quien continuaba internado en grave estado.

 

La investigación fue impulsada por la fiscal Laura Riccardo, quien imputó a los sospechosos por el hecho ocurrido el lunes 8 de este mes, alrededor de las 13.30, en inmediaciones de un puente ubicado en el cruce de Baigorria y Joaquín Suárez, en uno de los bordes del barrio Nuevo Alberdi Oeste. Según la acusación fiscal, los atacantes rociaron con combustible a dos hermanos que se encontraban durmiendo a la intemperie.

 

De acuerdo con la mecánica del hecho establecida por la fiscalía, los acusados arrojaron combustible sobre Alexis Ardiles, de 29 años, y le prendieron fuego. Luego intentaron hacer lo mismo con Mariano G., de 24 años y hermano de la víctima, quien se despertó al sentir el líquido en sus ojos y logró escapar mientras veía cómo su hermano se incendiaba.

 

Tras huir del lugar, Mariano logró divisar a los sospechosos y alertó a personal policial que se encontraba en la zona. Los efectivos iniciaron una persecución y lograron detenerlos cuando intentaban subir a un automóvil Peugeot 206 negro.

 

Alexis Ardiles fue trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado en terapia intensiva. Presentaba alrededor del 65% de su cuerpo con quemaduras, principalmente en ambas piernas, muslos, cara anterior y posterior del abdomen, y en la cara lateral del miembro superior izquierdo.

 

Finalmente, ambos imputados fueron acusados como coautores de una tentativa de homicidio calificado por alevosía. La jueza Natalia Benvenuto resolvió dictarles prisión preventiva por el plazo de ley, que puede extenderse hasta dos años, mientras continúa la investigación judicial.

