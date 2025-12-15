Exchoferes y trabajadores de Buses Paraná protestaron por despidos y falta de respuestas

REDACCIÓN ELONCE
Familiares y trabajadores cesanteados de la empresa Buses Paraná se manifestaron en Plaza 1º de Mayo, mientras representantes de la UTA Entre Ríos ingresaron al Concejo Deliberante para plantear el reclamo por la continuidad laboral y el cumplimiento de una cautelar, registró Elonce.
Ex choferes de Buses Paraná (la unión transitoria de empresas integrada por ERSA Paraná y Transporte Mariano Moreno) realizaron una protesta este lunes en Plaza 1º de Mayo, frente al edificio municipal de Paraná, para reclamar por los despidos y la falta de respuestas oficiales sobre su situación laboral. La manifestación coincidió con el ingreso de representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) al Concejo Deliberante, donde fueron recibidos por el viceintendente y concejales.
Durante la concentración, los manifestantes expresaron su preocupación e incertidumbre ante la pérdida de las fuentes de trabajo. Entre los presentes se encontraba Víctor Bracer, mecánico con tres décadas de trayectoria en la empresa, quien relató cómo se enteró de su desvinculación. “El domingo me pusieron un cartel diciendo que ya no pertenecía más a la empresa. El lunes me presenté a trabajar, me dejaron entrar y después me sacaron con la Policía y un escribano. No hay nada firmado, no hay ningún documento”, contó. Bracer, de 62 años, indicó que hasta el último momento continuó cumpliendo tareas y que "nunca fue notificado formalmente de su desvinculación".
Familiares de los choferes también señalaron que el reclamo apunta directamente al cumplimiento de una medida cautelar y de la normativa laboral vigente. “La sensación es de angustia, porque a nadie le gusta quedarse sin trabajo”, expresó María, esposa de un chofer con más de 20 años de antigüedad en la empresa.
La mujer sostuvo que existe una medida judicial que no fue acatada y citó la Ley 20.744, en particular el artículo 225, relacionado con la continuidad laboral. “No se está respetando ni la cautelar ni la ley de contratos de trabajo. Estamos acompañando todos los reclamos, pero con una incertidumbre total porque no hay respuestas”, afirmó.
Cabe recordar que, en el marco del conflicto, UTA Entre Ríos sostiene que el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo avala la continuidad laboral con antigüedad, mientras que la nueva empresa rechaza esa interpretación.
Además, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 7, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había resuelto admitir una medida precautoria solicitada por la entidad sindical que representa a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de Paraná, representados por la UTA a nivel nacional. La decisión, no definitiva, obligaría a la empresa adjudicataria del nuevo servicio a absorber transitoriamente al personal que actualmente presta tareas bajo las órdenes de Buses Paraná UTE, del Grupo ERSA, desde el inicio de la explotación hasta que exista una sentencia definitiva.
Pero la nueva empresa que brinda el servicio de transporte urbano en Paraná, San José S.A., rechazó esa disposición y, por ende, 237 choferes quedaron sin su fuente laboral.
Expectativa por la reunión en el Concejo
La movilización se inició en la sede del sindicato UTA Entre Ríos, ubicada sobre calle Irigoyen 217, y luego se trasladó hasta la plaza central de la capital entrerriana. Allí los manifestantes aguardaban novedades de la reunión que, en paralelo, mantenían los representantes gremiales con autoridades del Concejo Deliberante de Paraná.
Desde el sector esperan que el encuentro permita avanzar en una solución que garantice la continuidad laboral o, al menos, respuestas claras sobre el futuro de los trabajadores afectados. Mientras tanto, el reclamo continuaba frente al Municipio, con la presencia de familiares y empleados que aseguran no haber recibido ninguna comunicación oficial que clarifique su situación.