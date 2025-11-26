Estacionamiento Medido en Paraná: el costo de la hora estará atado al valor de la nafta  

La Municipalidad de Paraná elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad. La iniciativa, firmada por la intendenta Rosario Romero, establece el pago electrónico, delimita las zonas alcanzadas y prohíbe cualquier cobro indebido.

Objetivos del SEM

El proyecto define que el SEM tiene por objeto organizar la ocupación de la vía pública para el estacionamiento vehicular, regular el derecho a su uso mediante el pago correspondiente y establecer mecanismos de control de infracciones.

Entre los fundamentos, la Municipalidad destaca que busca dotar a Paraná de un sistema actualizado, moderno y eficiente, coherente con el proceso de ordenamiento de la movilidad urbana que la gestión impulsa. Sostiene que un esquema claro, transparente y tecnológicamente adecuado favorece la rotación vehicular, mejora la circulación y garantiza un uso equitativo del espacio público.

La propuesta incorpora tecnología de gestión y fiscalización, promueve mayor transparencia y fortalece el ordenamiento urbano. Según se indica, ello contribuye a la seguridad, la convivencia y la experiencia de quienes viven, trabajan o visitan la ciudad.

Zonas, franquicias y lineamientos operativos

El proyecto contempla una zonificación dinámica, reglas de carga y descarga, espacios específicos para motovehículos y franquicias reguladas para residentes sin cochera, personas con discapacidad, medios de prensa y servicios esenciales.

El SEM podrá funcionar de lunes a sábado durante un máximo de 12 horas diarias, mientras que no operará los domingos, feriados ni días no laborables. El Departamento Ejecutivo definirá las franjas horarias según la demanda y las actividades de cada zona.

Proyecto de Estacionamiento Medido en Paraná

Tarifas y medios de pago

La ocupación de dársenas dentro del SEM estará sujeta al pago de un derecho cuyo valor por hora no podrá ser inferior al 30% de un litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino en Paraná. El Ejecutivo podrá actualizar ese valor en enero y julio de cada año. Para tener una ida, el liro de nafta super en YPF tiene un valor cercano a los $1600, asique la hora rodnaría los 490 pesos.

El pago se podrá realizarpor medios digitales, aplicaciones móviles, plataformas electrónicas u otros sistemas que determine el municipio. El tiempo será fraccionable cada 30 minutos.

Áreas para motovehículos

Se proveerán espacios de estacionamiento exclusivo para motovehículos, correctamente delimitados. El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para determinar su ubicación.

Estas áreas estarán señalizadas mediante dársenas con demarcación horizontal y vertical, garantizando un reconocimiento sencillo por parte de los usuarios.

Por la ocupación de estas dársenas, el Departamento Ejecutivo podrá fijar el cobro de un derecho cuyo valor por hora no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del precio de un litro de nafta súper en el Automóvil Club Argentino de la ciudad de Paraná.

Proyecto de Estacionamiento Medido en Paraná

Señalización, infracciones y controles

Las dársenas incorporadas al SEM estarán correctamente demarcadas para facilitar su identificación y la fiscalización. Las actas de infracción por falta de pago deberán estar respaldadas por fotografías o filmaciones donde se observe el dominio del vehículo, ubicación, fecha y hora.

Si el sistema presenta fallas comprobables atribuibles al proveedor, el usuario no será pasible de sanción.

Prohibiciones

El proyecto establece la prohibición absoluta de cobrar cualquier tipo de tarifa o gratificación por estacionar en la vía pública fuera de las áreas reguladas. Además, prohíbe la presencia o intervención de personas que ofrezcan o pretendan cobrar por cuidar vehículos.