Internacionales

Laura Fernández se impuso en las elecciones presidenciales de Costa Rica

La candidata oficialista obtuvo una amplia victoria y se consagró en primera vuelta. Sucederá a Rodrigo Chaves.

2 de Febrero de 2026
La candidata presidencial del oficialista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, se impuso en las elecciones de Costa Rica con amplio margen, por lo que logró consagrarse en primera vuelta.

 

De acuerdo a los números difundidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Fernández alcanzó el 53,01 por ciento de los votos, sacándole una amplia ventaja al segundo, Álvaro Ramos, que alcanzó el 30,06 por ciento.

 

Unos 3,7 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para elegir al sucesor de Rodrigo Chaves entre una oferta de 20 candidatos, en una contienda en la que finalmente primó la continuidad del proyecto oficialista.

 

Para evitar un balotaje, el sistema electoral costarricense exige que el candidato más votado alcance al menos el 40% de los votos válidos.

Con los números obtenidos por Fernández, se evitó la segunda vuelta que estaba prevista para el próximo 5 de abril.

 

Continuidad vs. cambio

Fernández (39), se colocó como la favorita en los sondeos previos, y ha basado su estrategia en presentarse como la "heredera" del presidente Chaves, buscando un triunfo contundente en primera ronda.

 

Por su parte, Ramos (42), quien formó parte del actual gobierno pero fue destituido por diferencias de criterio, quedó segundo al frente del Partido Liberación Nacional.

 

En una línea de vanguardia ambiental, la ex primera dama Claudia Dobles (45) quedó en tercer lugar, luego de haber centrado su plataforma en los estudios urbanos y la movilidad eléctrica, áreas que ya coordinó durante la administración de su esposo, Carlos Alvarado, con el Plan Nacional de Descarbonización.

 

El proceso electoral incluyó la instalación de 7.154 juntas receptoras, no solo en centros educativos, sino también en cárceles, hogares de ancianos y 49 consulados alrededor del mundo. El TSE ha enfatizado que la transparencia ha sido el eje de la jornada, con una participación que se mantuvo estable a lo largo del domingo.

Temas:

Laura Fernández elecciones presidenciales Costa Rica
