Nuevo parte médico sobre la salud de Bastián: confirmaron “lesiones cerebrales y cervicales severas”

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer este martes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente el pasado 12 de enero en la ciudad de Pinamar. El menor permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y presenta lesiones cerebrales y cervicales severas, producto del traumatismo sufrido.

Según detallaron las autoridades sanitarias en el comunicado oficial difundido por la mañana, durante la tarde del lunes el equipo médico intentó avanzar en una evaluación clave del paciente. “Se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios”, indicaron desde el hospital.

Sin embargo, el procedimiento no arrojó los resultados esperados. De acuerdo al mismo parte, “se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria”, publicó TN.

Evaluación neurológica y nuevas medidas

Frente a esta situación, los profesionales resolvieron avanzar con una interconsulta especializada. En ese sentido, se convocó al servicio de otorrinolaringología “para programar una traqueotomía”, con el objetivo de “asegurar una vía respiratoria más estable” y brindar mayor seguridad en el soporte ventilatorio a largo plazo.

Cerca del mediodía, el Ministerio de Salud emitió un segundo comunicado ampliando la información clínica. Allí se confirmó que se realizaron estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical, cuyos resultados “confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”.

Este diagnóstico ratificó la gravedad del estado de Bastian y la necesidad de mantener un monitoreo constante, en un contexto de extrema cautela por parte del equipo médico que lo asiste desde su ingreso al hospital marplatense.

Seguimiento estricto y evolución reservada

Las autoridades sanitarias también informaron que el menor continúa con inmovilización cervical, una medida preventiva indispensable ante el tipo de lesiones detectadas. Además, permanece bajo seguimiento estricto por los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

Si bien no se brindaron precisiones sobre los próximos pasos en el tratamiento ni sobre posibles plazos de evolución, desde el hospital remarcaron que cada decisión médica se toma en función de la respuesta del paciente y de su estabilidad general.